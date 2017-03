Regidor desaforado pide volver

YAJAIRA GASCA Publicada el

Con sustento en el artículo 14 de la Constitución, Julio César García Sánchez, el regidor perredista quien perdió el fuero y fue separado del cargo por el Congreso local, para que pudiera enfrentar un proceso penal por presuntamente haber golpeado a sus pareja sentimental, podría solicitar al Poder Legislativo dejar sin efectos la separación del cargo.



El artículo 14 de la Constitución dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, sin embargo, las interpretaciones jurídicas de esta norma coinciden en que una norma si puede aplicar en beneficio de alguien.



La solicitud



Asesores del Partido de la revolución Democrática (PRD) solicitaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tomar en cuenta una solicitud que contempla hacer el ex funcionario para normar el tema en la ley, una vez que actualmente continúan realizando modificaciones legales para complementar la reforma a través de la que se eliminó el fuero a funcionarios públicos.



El asesor José Belmonte Jaramillo anunció que el documento generado por García Sánchez, está planteado en términos de dejar sin efecto la separación del cargo que ordenaron los diputados en diciembre del año pasado junto a la eliminación del fuero del que gozaba como funcionario público.



Fue el primero



Y es que recordó que en diciembre pasado también se aprobó la reforma a la Constitución local para eliminar el fuero funcionarios públicos como el Gobernador, regidores, síndicos, magistrados y alcaldes, sólo en casos de delitos graves.



¿En qué se basa?



La norma establece que si algún funcionario público comete un delito no grave, y que por ende no amerita prisión, podrá permanecer en su función y enfrentar su proceso legal. Este es el argumento que señala el funcionario en el documento entregado al Congreso.



La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que el documento aún no es conocido de manera oficial, por lo que consideró que es necesario esperar a que se notifique al Pleno y luego se turne a la instancia legislativa. No obstante, adelantó que el tema ya no es competencia del Congreso sino del Ayuntamiento de la capital, por el Poder Legislativo ya emitió una norma y tomó una decisión respecto al juicio de procedencia el año pasado.



El coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRD, Pompeyo García Rosillo, detalló que debido a que el ex funcionario ya obtuvo el beneficio de una suspensión condicional de parte de un juez, puedo solicitar al Congreso que se le restituya en el cargo.