Desconocen agresión a presuntos ladrones

JULIETA ORTIZ Publicada el

La agresión a “motorratones” por parte de ciudadanos ocurrida el pasado sábado en la colonia El Cantador, era desconocida para el área de seguridad de Irapuato y no hay conocimiento de detenidos, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Félix Servín.

Un ciudadano captó la agresión en un video, donde comerciantes y ciudadanos atacaron a una pareja de presuntos ladrones alrededor de las 4 de la tarde del 11 de marzo, después de que intentaran robar una bolsa de mano, mercancía y un teléfono celular.

“No, para nada (...) no ninguno (detenido), no yo me enteré por el medio”, enfatizó el Secretario.

Félix Servín opinó que por desgracia, estos hechos se han repetido con más frecuencia ante el hartazgo de los afectados que quieren hacer justicia por su propia mano, lo cual no es correcto, por lo que pidió que dejen actuar a las autoridades competentes y sólo entreguen a los delincuentes.