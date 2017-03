Ronaldo y Messi 'jugarán por el mismo equipo'

El mejor jugador del 2016, Cristiano Ronaldo y el 5 veces balón de Oro Lionel Messi, son una de las rivalidades más famosas en la historia del deporte en general. En esta ocasión, los dos mejores jugadores del momento se unirán para una causa noble, apoyando a los niños de Siria.

En sus respectivas redes sociales, Ronaldo y Messi compartieron mensajes de apoyo ante la situación que atraviesa Siria, sobre todo para los niños quienes son los más afectados.

El astro argentino del Barcelona expresó su dolor por la situación que se vive en Siria, que lleva seis años en guerra, y en especial por los niños, fomentado por su rol de embajador de la Unicef.

"Un día de guerra es demasiado. Los niños de Siria llevan SEIS años sometidos a la violencia y crueldad de un conflicto que los tiene como rehenes. Como padre y embajador de UNICEF tengo el corazón destrozado. Suma tu voz a UNICEF para exigir el fin de la guerra", publicó el argentino en su muro de Facebook.

Messi fue nombrado embajador de Buena Voluntad a nivel internacional por la Unicef en 2010, y desde entonces ha participado en numerosas campañas y acciones solidarias, como el apoyo a los niños que sufren cáncer mediante la construcción de un hospital en Barcelona o recientemente como vocero de una campaña para luchar contra la hepatitis c en Egipto.

Por su parte, la estrella del Real Madrid publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía acompañado de su hijo y posando con el retrato de un niño sirio.

"Hoy pienso en los niños sirios como Omar, que dibujó su sueño de ser peluquero", escribió el lusitano.

Today I think of Syrian kids like Omar* who drew his dream of being a barber. ✂ #SaveSyriasChildren @SavetheChildren pic.twitter.com/8Ca2B5SbXh