Abre aspirante casa de enlace

Ayer se llevó a cabo la inauguración de la Casa de Enlace del movimiento Ahora, plataforma que impulsará a Emilio Álvarez Icaza como aspirante a la candidatura independiente rumbo a la presidencia en 2018.

Durante la inauguración, se observó la presencia de Rodrigo González, dirigente en León de Movimiento Ciudadano, respecto a lo cual Álvarez Icaza comentó que la invitación se hizo por Twitter, por lo que no puede tachar o “poner palomas” a los asistentes.

“Eso de construir superioridades éticas, de que los que estamos aquí somos los buenos y ellos son los malos, me parece hasta peligroso”, comentó el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseguró que no aceptaría que el dirigente municipal formara parte del movimiento.

“No es una expresión partidaria alguna, no hay vínculo con partido alguno, ni de Movimiento Ciudadano, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena. Si quisieron venir a ver, no veo limitante alguno, no voy a hacer una condicion de puertas cerradas y listas secretas y poner palomas y taches”, señaló el coordinador del Consejo Nacional Promotor de Ahora.

Álvarez Icaza aseguró que sí hay una posibilidad para candidaturas independientes a la Presidencia y que “no hay escenarios inevitables en México” y puso los casos de Donald Trump y el Brexit sobre lo poco predictivo que fueron las encuestas en esos dos casos.

“Yo lo veo muy posible, al menos lo que estamos detectando es que hay mucha inquietud”, comentó Álvarez Icaza sobre la posibilidad de un presidente independiente.

Respecto a los aspirantes a la presidencia más visibles, Antonio López Obrador, de Morena, y Margarita Zavala, del PAN, dijo que no se metería en “navajazos y descalificaciones”, pero aseguró que no se siente representado por ningún partido y que de hecho los mencionados aspirantes y sus partidos son muy similares al resto.

Aseguró que la relación con Estados Unidos puede negociarse con mayor firmeza, sobre todo porque México es un consumidor de maíz de Estados Unidos y tiene 45 instrumentos de acuerdos comerciales y, pese a ello, 80% del comercio se hace con EU, por lo que hay posibilidad de voltear a ver otras opciones.

Finalmente, el aspirante a candidato dijo que Vicente Fox fue un traidor de la transición. “Uno de esos traidores vive en este estado y se llama Vicente Fox y se llama traición porque en la campaña habló de tepocatas y víboras prietas y ninguna de esas tepocatas y víboras prietas fue a la cárcel, al contrario, empezó a reproducirse ese pacto de impunidad y corrupción”.