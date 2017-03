Acusan desatención en casos de bullyng

CARMEN TORRES Publicada el

En la primaria Mariana Rodríguez de Lazarini en la colonia Jardines de Oriente II, mamás de alumnos aseguraron que el caso de bullyng contra un alumno de tercero no es el único en ese plantel.



A raíz de que se hiciera público que Luis, de 9 años, fue presuntamente golpeado de manera severa por dos compañeros, madres de familia acudieron a la escuela para hablar con los maestros, pero a pesar de que los papás de niños de primer año tenían junta con el responsable del grupo, no abrieron las puertas a nadie.



La mamá de un niño de quinto año, quien se identificó como Lourdes Mandujano, aseguró que en la primaria existen muchas irregularidades, como que los papás no tienen acceso al plantel, que la directora nunca está y que el bullying y el acoso escolar son cosas de todos los días.



“A mi hijo lo han golpeado tres veces, la tercera me lo descalabraron y nadie me dijo nada, hasta que vine por él y lo vi sangrando... me dijo que había sido antes del recreo, por lo que mi hijo no recibió atención hasta después de las 2 de la tarde que me di cuenta. Aquí nadie sabe nada, nadie te explica nada”, dijo.



La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que ayer los papás de Luis, a los que se otorgará asesoría psicológica, fueron a declarar en sus instalaciones y decidieron que por el momento no presentarán denuncia penal; a ellos les pidieron no hablar con los medios de comunicación “para no entorpecer el proceso”.



Maestros de la escuela Mariana Rodríguez de Lazarini aseguraron que la directora no estaba y que por órdenes de la SEG ellos no darían declaraciones.



El maestro encargado del grupo de tercero y la maestra fueron citados para hoy en la delegación de la Secretaría.