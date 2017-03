Suspenden a maestro por golpes a estudiante

ANDREA MURILLO Publicada el

Un maestro que imparte la materia de Español en la Secundaria Técnica No. 45, fue suspendido de la escuela por presuntas lesiones contra un estudiante.



De acuerdo a un trabajador de la escuela ubicada en la colonia Valle de Señora, el maestro golpeó “accidentalmente” el rostro del adolescente de 14 años.



Los hechos ocurrieron el lunes, ayer am buscó al director del plantel para que informara lo sucedido, pero se negó a atender.



Más tarde personal de comunicación de la Delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que el mismo día el estudiante acompañado por su papá presentó una denuncia por lesiones ante el Ministerio Público.



Ayer acudieron a la Delegación de la SEG para levantar una denuncia en la Consejería Legal.



“La denuncia se pasó a Consejería Legal y se abrió el Protocolo de Atención en caso de Violencia Escolar. Mientras se investiga, el maestro fue separado de su cargo de manera precautoria”, mencionó el área de comunicación de la delegación.



El estudiante no fue suspendido, pero no se ha presentado a clases. Una vez hecha la investigación, en caso de que el estudiante quisiera cambiarse de plantel, lo puede solicitar en la Delegación.



La investigación se lleva a cabo para conocer si se trató de violencia (uso intencional de la fuerza física o emocional, ya sea en grado de amenaza o efectivo en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa), o conflicto (lo que se puede conciliar, todo lo medible).



Por la tarde el Ministerio Público informó que ya investigan el caso denunciado por el adolescente.





Piden informes a la SEG

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato pidió a la SEG informes generales para analizar dos recientes casos de violencia escolar.



Apenas ayer pidió información del caso de violencia en la secundaria 45; el otro corresponde al bullyng contra un niño de 9 años de la primaria Mariana Rodríguez de Lazarini, de la colonia Jardines de Oriente, que fue lesionado presuntamente por otros alumnos.