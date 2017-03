Asteriscos

***LICITACIÓN Y SANCIONES

La Comisión de Contraloría está convocada hoy, y el Ayuntamiento en Pleno mañana, para abrir un procedimiento de sanción administrativa por la licitación del servicio de recolección de la basura.

***EN CAPILLA

De acuerdo a las observaciones que envía la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato están en capilla algunos integrantes del anterior Ayuntamiento y ex titulares de dependencias.

***ABRIR PROCESO

Las probables sanciones no se determinarán ya, se trata de dar luz verde para comenzar a valorar las faltas y darles oportunidad de defenderse. Lo que sí libraron son responsabilidades civiles y penales.

***RELEVO LISTO

El ingeniero Lalo Gómez, presidente de la Fundación León Agradecido, convocó para hoy, a las 10:30 a.m., a una conferencia de prensa en la que hará un recuento de los logros de esta asociación civil. Al mismo tiempo, se presentará a Luz Graciela Rodríguez como la nueva líder del Consejo Directivo. Y para darle el respaldo, estará el capitán del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Guraieb.

*COMPROMETIDA

A la nueva Presidenta se le reconoce su activismo en AMMJE Capítulo León y su solvencia moral. En León Agradecido, ha estado desde un principio en el Consejo, primero como Secretaria, en representación del Consejo Coordinador Empresarial de León, y ahora entusiasmada asume el mando.

*SER AGRADECIDO

El esfuerzo de León Agradecido está enfocado en tres programas: el de tarjetas de descuentos de negocios para los elementos y sus familias; el de respaldo a familias de los elementos caídos en cumplimiento de su deber; y el programa de acercamiento de Secretaría de Seguridad con la sociedad. Es un buen momento para hacer un corte de caja y relanzar la iniciativa que fue “perdiendo gas”.

*APOYO EMPRESARIAL

León Agradecido tiene también un asiento como integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El reto de Graciela es doble: convocar al sector empresarial a participar con tiempo, dinero y esfuerzo en el nuevo Fideicomiso de Seguridad Ciudadana que empuja La Mesa, pero que también contribuyan en las acciones de la asociación cuyo éxito depende de los donativos empresariales.

***VALADEZ, PRESENTE

Por primera vez, a un año de su conformación, el presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Valadez Reyes, tomó parte de la reunión mensual de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. No había faltado nunca la presencia de un enviado del magistrado, pero no hay como que esté el titular en un espacio que precisamente nació para que funcionarios de primer nivel puedan tomar decisiones.

*MESA Y FIDEICOMISO

La Mesa tendrá desde ahora una importancia todavía mucho mayor. Y es que, aunque existe un Comité Técnico de 10 personas responsables de la administración del Fideicomiso de Seguridad, y el Comité de Adquisiciones del Municipio, que encabeza el síndico Carlos Medina, autorizará toda compra, será vía la Mesa, que preside Rocío Naveja, donde nazcan los proyectos en que se invertirá ese dinerito.

***ICAZA EN LEÓN

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, está desde ayer y hasta hoy en León para arrancar su iniciativa ciudadana denominada “Ahora”, con la que pretende medir fuerzas para ver si le alcanza para competir como independiente por la Presidencia de México.

*POR 80 MIL AVALES

Lo primero que hizo fue compartir sus ideas con unos 150 estudiantes de La Salle y abrir una oficina en la Zona Centro. “Ahora” se lanzó recién a finales de febrero y se ha auto-impuesto una meta inicial de 80 mil avales (no firmas) para septiembre; si no los alcanzan, dirán adiós a la aspiración, y, si sí, el segundo gran reto para enero de 2018 es tener casi el millón de firmas que la ley pide para competir.

*HARTOS DEL SISTEMA

En el movimiento que hizo su presentación pública en la Plaza de las Tres Culturas están otros como Javier Sicilia, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Alfredo Figueroa, Rogelio Gómez, etc. Quieren sumar a los hartos del sistema político nacional, que no son pocos, pero que, al ser las candidaturas independientes un tema nuevo en el País, no hay claridad del rumbo que ésta y otras apuestas tengan.

*SIN PARTIDOS

En la apertura de la oficina de “Ahora” en León, aparecieron liderazgos del Partido Movimiento Ciudadano, su coordinador Rodrigo González y su ex candidato a la alcaldía, Ariel Rodríguez. Icaza Longoria ataja que son bienvenidos, pero que su proyecto no tiene vínculo con partido político alguno.

***REELECCIÓN Y PARIDAD

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, que comanda Éctor Jaime Ramírez y en la que están sentadas todas las fuerzas políticas, “cocina” la reforma electoral que reglamente el derecho constitucional de la paridad y reelección. El tiempo apremia, pues debe estar aprobada en mayo.

*PEDIR O NO LICENCIA

Trasciende que el borrador contempla que los representantes populares puedan seguir en el cargo mientras compiten por quedarse otro periodo. El debate en ese punto será interesante, pues hay visiones encontradas entre quienes consideran que lo mejor es quedarse a enfrentar sus responsabilidades y no simular que se van y mandar tras bambalinas, y los que ven eso como una ventaja frente a sus rivales.

*ALCALDES SÍ, OTROS NO

En la opinión que el consejero electoral René Palomares hizo llegar al Presidente de la Junta de Gobierno desde diciembre expone sobre éste y otros temas, y en cuanto a la reelección plantea que “puede considerarse la propuesta de que no todos los funcionarios electos que pretendan reelegirse tengan que separarse del cargo y sólo establecerlo para quien se postule para Presidente Municipal”.

Pactan destrabar obras educativas

Luego de las quejas de los constructores por pagos retrasados y la evidencia de obras atoradas del Programa Escuelas al Cien en Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez se reunió con el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza.

Se acordó firmar un convenio entre el Gobierno de Guanajuato, mediante el Inifeg, con el Inifed, la CMIC Delegación Guanajuato y el Colegio de Ingenieros Civiles de la entidad, con la finalidad de integrar una comisión mixta que dé seguimiento al desarrollo y ejecución del programa federal.