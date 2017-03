Conceden amparo a Guillermo Padrés

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, al considerar inconstitucional la creación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y ordenó que la investigación seguida en su contra sea remitida a la Procuraduría General de Justicia del estado.

El Juez Segundo de Distrito en el estado de Sonora indicó que la facultad para legislar en materia de combate a la corrupción corresponde únicamente al Congreso de la Unión, por lo que, debido a que la fiscalía anticorrupción local fue creada antes de que los legisladores federales emitieran las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso local no estaba facultado para hacerlo.

Esto, no invalida las diligencias realizadas en la carpeta de investigación seguida contra el ex mandatario ni significa que se le pueda liberar, sino que las indagatorias ya no se realizarán por un órgano especializado como lo es la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción.

El amparo aún no queda firme, pues la Fiscalía Anticorrupción puede recurrir para que un Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, decida si es correcto o no lo ordenado por el juez de Distrito.