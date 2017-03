Niño comunista de 10 años quiere cambiar el mundo

A. FONSECA HERNÁNDEZ Publicada el

Dylan, o 'Sceneable', como se hace llamar actualmente, es quizá el único 'blogger' que a su corta edad aborda temas políticos en su canal de YouTube.



Jamás pensó alcanzar tanta popularidad y es por ello es que expresa sus ideas sin ninguna restricción y no necesita pensar mucho sus premisas o argumentos porque tiene claro su ideal: el comunismo



"Me identifico como comunista por mis creencias políticas", dijo en el clip que se ha viralizado rápidamente y gracias al que miles de personas han comenzado a seguirlo y aplaudirlo.



"Todavía necesitamos del comunismo. En primer lugar, porque cosificamos a las mujeres en Occidente. Si eres cristiano o musulmán, vas a arder. Y, no tienen ni idea de que los negros, los asiáticos o cualquier otra persona es exactamente igual que ellos".



Fundó su canal en 2013 pero su primer video se publicó dos años después. Su cercanía con el movimiento empezó cuando escuchó sobre la idea de que las naciones deberían repartir la riqueza equitativamente.