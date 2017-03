Le dicen 'bruta' y así se defiende

REDACCIÓN Publicada el

La ganadora de la corona a Nuestra Belleza México 2017, Denisse Franco Piña, ha generado mucha polémica debido a las burlas, memes y el ciber bullying en general que ha recibido. Por lo tanto, hace unas horas, la afectada, de origen sinaloense rompió el silencio y se defendió de sus atacantes.



"He recibido muchas críticas respecto a mi pregunta, la pregunta que respondí en la final. Siento que muchas veces las personas buscan denigrar a las personas solamente porque no ganó su favorita" , dijo durante un video gravado por un canal de Internet de su natal Sinaloa, puesto que fue el tan mencionado cuestionamiento lo que según internautas puso en duda su victoria."



Durante la grabación se dirigió a sus detractores, y así, la mujer más bella de México también se definió como una chica elegante y a la altura de los parámetros que exige el concurso de belleza del que resultó triunfadora.



"La gente me ha llamado bruta, me ha llamado cabeza hueca, pero bueno, yo creo que la inteligencia no se mide con una pregunta. La inteligencia no está detrás de un monitor denigrando una persona”, finalizó

