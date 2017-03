¡Llegó la Quiniela del Superdeportivo!

REDACCIÓN | @superdeportivo Publicada el

Participa en la Quiniela del Superdeportivo y gánate un producto original del Club León.

Para entrar al concurso, tienes que mandarnos un correo a superdeportivo@periodico.am, con los resultados (con marcador) de los nueve duelos de la Jornada 11 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga MX.

No olvides incluir tu nombre completo y teléfono para poderte contactarte.

Ganará quien acierte más resultados exactos y solo en caso de empate, el resultado del León se considerará como un acierto doble, para poder definir a un único ganador.

Si con el primer criterio de desempate se mantiene una igualdad, se realizará un sorteo.

LOS JUEGOS DE LA JORNADA 11

Tijuana VS Santos



Cruz Azul VS Tigres



Querétaro VS Pachuca



Monterrey VS Atlas



León VS Toluca



Necaxa VS Jaguares



Chiva VS Veracruz



Pumas VS América



Puebla VS Morelia

* Los pronósticos de la quiniela se dejarán de aceptar hoy, a las 21:00 horas (Centro de México), cuando dé inicio la jornada con el partido de Tijuana contra Santos.