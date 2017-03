Patadas traperas

LUIS GERARDO LUGO Publicada el

Hoy comienza la guerra fría, esa que es larga, silenciosa y que suele pegar donde más duele.



‘El 10 de marzo no se olvida’, lema que para las cabezas de la Femexfut estará presente tras la huelga de silbantes inconformes en el caso del águila Aguilar y del diablo Triverio.



Aun cuando las palabras de Decio de María hayan sido que no habrá venganza hacia los nazarenos, nadie le cree. La historia del futbol mexicano así lo dicta y no ha cambiado mucho a otras décadas.



Da inicio la Fecha 11 y los árbitros saben que estarán bajo lupa, microscopios y todos los aditamentos que resalten sus errores en cancha. Para los federativos es cuestión de esperar pacientes a que sean jugadores y entrenadores los que se quejen de los yerros arbitrales, ya sea en esta jornada o en la que viene y así sucesivamente hasta que la roca se desgaste por el gota a gota.



Tan sólo por morbo, en el León contra Toluca se tiene a uno de los clubes perjudicados y fue designado como central Luis Enrique Santander, de quien se dice ha sido invitado por García Orozco, Camargo, Chacón y Delgadillo a la cúpula de la Asociación Mexicana de Árbitros.



Estoy de acuerdo en la inconformidad de los jueces, pero considero que su paro fue precipitado. Hicieron ruido y movieron conciencias, pero los términos legales a la larga pesan más y al no tener bases jurídicas bien cimentadas, la sublevación puede ser sofocada.



Es un hecho que tanto Aguilar como Triverio apelarán ante el TAS asesorados por sus clubes y no dudo que hasta por esos interesados en desacreditar el golpe arbitral y que no precisamente visten de amarillo y rojo.



El punto clave es que la ya famosa AMA apeló las sanciones de la Comisión Disciplinaria sin tener un reconocimiento jurídico en la Femexfut. Aunado a que el presidente de la Comisión de Arbitraje se ha hecho de la vista gorda en todo momento y es el único que puede intervenir en estos casos para defensa de los de negro.



Es bien sabido que un tribunal que dictamina sobre conflictos deportivos se apegará siempre a una verdad basada en documentos y procedimientos legales, que a una verdad de vista y palabras solamente. Hay muchas posibilidades de que la decisión final no sea justa, pero se tendrá que aceptar.



Con todo esto tomó mayor fuerza el sonado movimiento de los futbolistas en México para defender sus intereses y también gozar de un trato justo en temas laborales. Ellos tendrán que aprender de lo sucedido con los árbitros.



Han sido en vano los anteriores intentos de los futbolistas ya no digo por agremiarse, ni siquiera para estar unidos. Los caudillos de otros años se ahogaron en el olvido sin pena ni gloria.



El líder intelectual ahora es Rafa Márquez, pero si quiere tener certeza en su asociación tendrá que depositar las voluntades de los futbolistas en un buen cuerpo de abogados para tener solidez jurídica.



Los jugadores tienen la suficiente lana para armarse legalmente, pero aquí el punto es otro. A su líder le resta poco tiempo de vida activa y por ello habría que ver, de aquellos que todavía tienen un buen presente y mucho futuro, quién se atreve a meterse con ‘Sansón’ a las patadas.



Fuera de la cancha esas patadas las dan de frente, por detrás y en las zonas blandas, pero lamentablemente nunca serán de tarjeta roja.



