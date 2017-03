Reyna sabe que no la hizo en Chivas

AGENCIA REFORMA | @superdeportivo Publicada el

Ángel Reyna no tiene ningún rencor contra Chivas, es más, hasta siente que le quedó a deber.



El mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz recordó así su etapa en el Rebaño, al que los escualos visitan este sábado en la Jornada 11 del Clausura 2017.



"Con la espinita de poderles dar más, de poderles entregar más, es una gran afición y una gran institución, tuve muy buenos compañeros ahí, tuve al señor Jorge Vergara que también lo quiero y lo admiro mucho", explicó Reyna en conferencia



"Los manejos ya quedan atrás, de otras personas, pero él se portó siempre como un caballero, es un hombre de negocios y se le tiene que aprender mucho, no nada más en lo deportivo, como persona también".



Reyna estuvo del 2014 al 2016 en el club tapatío pero no logró consolidarse y salió por la puerta de atrás entre dimes y diretes con la directiva.



"Siempre se les desea lo mejor, a una gran institución y con el sentimiento de regresar a un bonito estadio, una Ciudad que me la pasé muy bien y ahora me toca, cómo me ha tocado muchas veces enfrentar a diferentes y hay que ir a pensar en ganar", apuntó.



Por otro lado, el volante aseguró que están tranquilos pese a la ausencia del técnico Carlos Reinoso, quien convalece de diverticulosis.



"Al fin de cuentas él ahorita es el técnico, pero primero es la salud, así que hay que dejar eso a un lado, él es anti chiva y todo y le hubiera encantado estar ahí, pero ni hablar", apuntó.



"Creo que va a buen paso, ojalá se le apoye de buena manera para que salga lo más pronto posible".