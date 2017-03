Demandan a ex Director de Desarrollo Turístico por acoso sexual

JESÚS GARCÍA | Redacción Publicada el

Una funcionaria de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guanajuato presentó una denuncia por acoso sexual y hostigamiento en contra de Omar Murillo Núñez, quien se desempeñó como director general de Desarrollo Turístico.



Murillo Núñez renunció a ese cargo el 16 de febrero del 2017, derivado de la denuncia en su contra.



La presunta víctima de acoso aseguró en su denuncia que desde 2014 hubo “diversos y reiterados intentos de conductas de hostigamiento y acoso por parte de Omar Murillo Núñez”, que durante tres años afectaron su situación laboral, afectiva, psicológica y emocional.



La denuncia fue puesta en la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Guanajuato capital a finales de enero pasado, informó el abogado que lleva la defensa del caso.



“La querella está presentada contra Omar Murillo y/o quien resulte responsable por el delito de acoso sexual”, detalló.



“Quiero tener hijos contigo”, “Vente a mi habitación para platicar y tomarnos una copa”, son algunos de los mensajes de texto que presuntamente Omar Murillo envió a su compañera de trabajo y que ahora forman parte del expediente de investigación.



De acuerdo con la denunciante, al no obtener lo que deseaba Murillo Núñez comenzó a amenazarla verbalmente y a aislarla de sus compañeros del área para que se sintiera rechazada.



También, de acuerdo a la presunta víctima, la excluyó de funciones esenciales de su cargo, le ordenaba trabajos innecesarios, había presión injustificada y la obligaba a realizar comisiones donde su integridad física estaba en riesgo, según declaró la afectada.



Además, de forma persistente realizaba acciones para desmoralizarla, recibía ataques y criticas a su vida personal, así como críticas a su apariencia con comentarios de índole sexual, denunció.



En su declaración, la denunciante señaló que a partir del 25 de octubre de 2016 Murillo Núñez en reiteradas ocasiones le pidió su renuncia, siempre de forma amenazante y a pesar de que no había actas administrativas contra ella.



Las peticiones para que dejara su cargo se habrían extendido hasta enero, cuando fue cambiada de área.



La mujer indicó que en todo momento recibió el apoyo del Instituto Estatal de la Mujer del Estado de Guanajuato.



La denuncia está fundamentada en el Artículo 187-B del Código Penal del Estado de Guanajuato sobre el delito de acoso sexual y hostigamiento sexual, el cual refiere que: “Comete el delito de hostigamiento sexual quien valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones familiares, laborales, profesionales, religiosas, docentes o de cualquier otra que implique subordinación para asediar a otra persona solicitándole ejecutar cualquier actor de naturaleza sexual”.



La defensa

El abogado que representa a la denunciante aseguró que existen varios elementos para comprobar el acoso sexual de Omar Murillo Núñez y que ya fueron aportados a la carpeta de investigación.



Aseguró que el hostigamiento comenzó a raíz de la llegada del ex funcionario a la Secretaría de Turismo, ya que en viajes que realizaron juntos Omar se le habría insinuado e invitado a su habitación en los hoteles donde se hospedaban, con el argumento de que estaba separado de su esposa.



“Ella me comenta y lo puso en su denuncia, que desde que llegó a la Secretaría le comenzó a hacer insinuaciones de índole sexual; en la Secretaría de Turismo viajan mucho a diferentes lugares y cuando salían le decía ‘tú también tienes que ir’, entonces en las noches le empezaba a mandar mensajes de Whatsapp que se estaba echando un tequila y que si no quería ir a su cuarto, y la muchacha con todo respeto, porque era un superior jerárquico, lo rechazaba”, aseguró el defensor.



Señaló que luego de varios intentos, la mujer enfrentó a Murillo Núñez para que ya no la acosara y a partir de ese momento la relación laboral se tornó más fría y amenazante para que renunciara.



“Le dice que no, que con ella no se va a poder, puso su barrera y ahí se vuelve otra situación y empieza un acoso laboral, empezó a hacer presión y le pedía que renunciara, pero lo que más preocupa es que ella, aparte de decirle que no, puso de su conocimiento al superior jerárquico de él, en este caso pues el Secretario de Turismo (Fernando Olivera), la cuestión es que sigue el acoso laboral y no hacen nada”, dijo el abogado.



El defensor comentó que hace tres semanas aproximadamente, su representada recibió una notificación de Omar Murillo en la que le informaba que realizaría una auditoría a su desempeño y que eso es muestra del acoso.





Citan a declarar a Omar Murillo

La defensa de la empleada de Turismo indicó que Omar Murillo Núñez está citado hoy a declarar ante la Unidad de Atención Integral a las Mujeres.



“Lo que tengo entendido por parte de mi defendida es que ya renunció a la Secretaría, pero ha escuchado comentarios de que luego de que pase esto va a regresar, porque es una persona de mucha confianza del Secretario”.



am buscó una postura de la Secretaría de Turismo sobre la denuncia de acoso sexual y a través del área de Comunicación Social se informó que no se darían declaraciones “por tratarse de un tema administrativo y en proceso”.

Niega acusación

Omar Murillo Núñez, ex director general de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, negó que haya acosado sexualmente a una empleada de la dependencia.



“La conozco bien, veo que presentó una denuncia, tuve una relación extralaboral más o menos a principios de 2014, realmente no hubo un tema de acoso, yo estoy abierto a cualquier situación ante las autoridades”, afirmó.



La mujer que presentó la denuncia negó esta versión. “Ella lo niega tajantemente, jamás hubo ni un beso. Negado en todo sentido, nada, nada”, aseguraron sus asesores legales.



Murillo Núñez reconoció que renunció a su cargo hace aproximadamente un mes y que tomó la decisión para no entorpecer las investigaciones.



“Yo salgo de la Secretaría de Turismo precisamente para arreglar este tema, precisamente sabiendo que había una situación que se había presentado una denuncia y pues bueno, hay que arreglar los temas”, afirmó el ex funcionario.



Admitió que por la relación laboral que tenía con quien lo acusa, al trabajar en la misma área sí existen mensajes de texto que se enviaron. Dijo que él también presentará ante las autoridades mensajes de Whatsapp personales de la relación que tenía con la mujer.



“La acusación de un tema de acoso es falsa y se tendrá que probar ante la instancia que se presentó”, apuntó.