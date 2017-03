Hay esperanza para que Municipio gane propiedad de Estadio

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ Publicada el

El hecho de que uno de los tres magistrados consideró que se debía atender el derecho de los palcohabientes y plateahabientes del estadio, propone posibilidades al Municipio de ganar el litigio por la propiedad del inmueble.

Uriel Durán Rodríguez, secretario del Colegio de Abogados León, dijo que el estadio se mantiene en una situación de "no ejecución de la sentencia", es decir, que pese a que se negó el amparo al Municipio y éste recurrió a una revisión por instancias federales, la sentencia no se ha ejecutado y Roberto Zermeño no puede tomar posesión del inmueble.

Durán Rodríguez calificó el acta constitutiva y lo establecido en ella respecto a una disolución del fideicomiso, como "un argumento jurídico muy fuerte que, en dado caso, se puede todavía poner sobre la mesa da un elemento más, un elemento jurídico".

Por su parte, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de León, señaló que el estadio debería de pertenecer al Municipio, pero dos de los tres magistrados consideraron que el contrato del fideicomiso "no tiene carácter de trasladar la propiedad de un bien".

"Anticipadamente, el presente Fideicomiso, el fiduciario, previa liquidación de las obligaciones a cargo del propio Fideicomiso, transmitirá el patrimonio a favor del único fideicomisario", explicó.

Trejo dijo que el acta constitutiva, que puede ser consultada en el Registro Público de la Propiedad, quizá fue utilizada por la defensa para validar que el estadio quedara en poder de la Alcaldía, pero quizá se rebatió el argumento.

"El derecho te da muchas posibilidades y hay que ir con la autoridad y hacerle ver que tú tienes el derecho, que tienes mejores argumentos. No solamente hay que presentarles los hechos, aquí hay que ir llevando al juez poco a poco durante todo el procedimiento para que tú tengas el beneficio.

"Ya que el Colegio no tiene acceso al proceso, no tiene forma de saber exactamente lo que ha pasado, pero si de una cosa están seguros, es de que todavía está pendiente la serie de amparos que está solicitando la asociación Defendamos Nuestro Estadio".

Además, el recurso de revisión interpuesto por el Municipio lo lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.