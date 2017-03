Asteriscos

*** ZAPOTILLO, OTRA PIEDRA



Por si algo faltara al estancando proyecto del acueducto El Zapotillo para abastecer de agua a León, ayer el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, relanzó una rebelión para impedir concretar la obra.



*** LEÓN, AGUA RESERVADA



La presa que por orden judicial quedó en sólo 80 metros, y no en los 105 proyectada, impediría dotar a la capital de Jalisco, pues, por Decreto Federal, se garantiza el agua para León y Los Altos de Jalisco.



*** HORAS DECISIVAS



Hoy el acueducto de 140 kilómetros tiene unos cuantos tubos colocados en espera que en abril Abengoa salga de sus problemas financieros y acelere la obra. Pero el aguerrido ‘político naranja’ dará la batalla.

***REBELIÓN METROPOLITANA



Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, con el apoyo de alcaldes de la zona metropolitana, aparecieron en una conferencia de prensa para retomar el tema de la presa El Zapotillo. A diferencia de sus tiempos de campaña, ya el tema no fue la defensa de pueblos como Temacapulín, que serían inundados. La presa ya está levantada a 80 metros y ahora el debate al que quiere subirse es el de la lucha por el agua.



*CANCELAR ACUEDUCTO



Entre las demandas del polémico político de Movimiento Ciudadano está de plano la cancelación del acueducto a León y garantizar primero el abasto para Jalisco, tanto a Los Altos como la zona metropolitana de Guadalajara. Actualizar los datos de la cuenca, y, si algo queda, mandarlo a León.



*DECRETO DE RESERVA



Por fortuna, la distribución del agua no está a capricho. En el caso del Zapotillo, fue en 1995, con el ex presidente Ernesto Zedillo, que se publicó el Decreto Federal que reserva las aguas del Río Verde para el uso Doméstico y Público Urbano, en el que una tercera parte corresponde a León y el resto a Jalisco.



*PRESA RECORTADA



En 2007, se firmó un Acuerdo de Entendimiento entre la Federación, Guanajuato y Jalisco, donde por petición de Jalisco se incrementa la cortina de la presa de 80 a 105 metros. Pero un litigio promovido por pobladores de Temacapulin tiene la obra detenida en los 80 metros, eso significa que el agua sí podría llegar a los 14 municipios de Los Altos de Jalisco y a León, pero no a la metrópoli tapatía.



*ACUEDUCTO, NADA



En octubre de 2014, se dijo que ahora sí todo estaba listo para arrancar el acueducto, pero nada. Se juró que en agosto del 2018 llegaría esa a León, eso ya es imposible. De los 140 kilómetros, el SAPAL tiene noticia de que apenas se llevan dos, y otros cuatro de los 44 kilómetros del macrocircuito distribuidor.



*¿Y CONAGUA?



El proyecto todo está en la cancha de la Conagua, pero a estas alturas eso tampoco tranquiliza a nadie. Para prueba, la declaración del director de Planeación, Salomón Abredop, que el viernes en Centro Fox olvidó que el acueducto es su responsabilidad y echó la bolita al Estado y al Municipio. El diputado federal, Ricardo Sheffield, exigió ooootra vez información oficial y transparente. Pero no hay nada.

***FIDEICOMISO Y EMPRESARIOS



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, ya lo había dicho, pero, por si alguien tenía alguna duda, ayer lo dejó clarito: el nuevo Fideicomiso de Seguridad Ciudadana no necesita de las aportaciones empresariales para arrancar, los 50 millones del Estado y 50 más del Municipio están garantizados y lo que urge es comenzar a aplicarlos con transparencia y resultados.



*APORTACIONES AL GUSTO



El debate que abriera el gobernador Márquez, a fines de año, al amagar con retirar el apoyo si no aportaban, ya fue. “El tema de seguridad debe ser atendido principalmente bajo la responsabilidad y con los recursos públicos, que además sabemos vienen de la aportación de toda la sociedad”, reiteró ayer el líder el CCEL sobre que no es un requisito aportar pero, matizó, bienvenido el que lo haga.



*MANOS A LA OBRA



La apuración ahora es ponerse a chambear. El Ayuntamiento ya aprobó crear el Fideicomiso, ahora falta que el Comité Técnico de 10 integrantes tome protesta y se formalicen los trámites legales. Dice Gustavo que han preferido el paso lento pero seguro en este tema, pero coincide que debe haber un sentido de urgencia para aterrizar los proyectos sobre: Capital Humano, Inteligencia y Prevención.

***AGARRÓN DE DIPUTADAS



Las diputadas federales por León, Bárbara Botello (PRI) y Alejandra Gutiérrez (PAN), sostuvieron ayer “otro agarrón” en San Lázaro. La ex Alcaldesa habló desde su curul para pedir que el Gobierno de Guanajuato transparente el proyecto Escudo por los altos índices de violencia. La panista le reviró que hay un aumento de los delitos federales y que primero transparente ella las cuentas que dejó. Órale.



***ASPIRANTES COPIONES



La senadora leonesa, Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, paró en seco ayer a dos aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, a quienes les detectaron ensayos con varios párrafos igualitos. Por ese motivo, tanto Braulio Robles como Angélica Palacios, quedaron fuera del proceso. Esta semana es la danza de aspirantes para en la siguiente poner sobre la mesa las mejores cartas y por fin elegir.

***MORENA Y EL DIPUTADO



El diputado local guadalupano de Morena, David Landeros, ya lo citaron el 5 de abril ante el Consejo de Honor y Justicia del Comité Nacional, en seguimiento al proceso que le abrieron luego del escándalo por la revelación de un audio privado en el que involucró a sus asesores en los malos manejos de los recursos de la representación parlamentaria y acusó presiones para dar dinero a su dirigencia estatal.



*LICENCIA, NI PENSARLO



El leonés ahora dice que le urge que se aclare todo y seguir en el partido de López Obrador, con eso mantener las prebendas que como independiente no tendría. Ya ni se acuerda de su video en Facebook (con la imagen de la Virgen de Guadalupe detrás) en el que suplica a sus compañeros legisladores que le autoricen una licencia al cargo para atender su problema de alcoholismo, petición que pronto retiró.

Empresarios en Concamin

En la Asamblea General en la que ayer reeligieron a Manuel Herrera Vega como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), fue ratificado don Ricardo Alaniz Posada por otro año al frente de la región Bajío, y otros cuatro leoneses ocupan espacios en la Mesa Directiva.



Luis Gerardo González, presidente de la Cámara de Calzado, como vicepresidente nacional; el ex capitán zapatero Javier Plascencia, pro-secretario; además, Pedro Camarena, de la Cámara de la Industria Curtidora, y Roberto Novoa, presidente del Consejo de Fomento al Comercio Interior.