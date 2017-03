Pagan guanajuatenses por

YAJAIRA GASCA | JOSÉ ANTONIO CASTRO Publicada el

Alrededor de 269 elementos de seguridad pública en los municipios están distraídos de sus funciones por dedicarse a la protección de ex funcionarios públicos, aseguró el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidoro Basaldúa Lugo.



Todos ellos tendrán que seguir dando protección a los funcionarios que sirven por instrucciones de sus ayuntamientos, pero los servidores públicos de las administraciones actuales tendrán este derecho más acotado en el futuro.



Y es que ayer el Pleno del Congreso local aprobó una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad del Estado para limitar las medidas de seguridad y protección que se brindan a funcionarios y ex funcionarios.



Los diputados aprobaron la disminución de tiempo de protección de tres años que establece la legislación en la actualidad, a solamente un año.



El diputado perredista recordó que su grupo parlamentario planteó la propuesta de que desapareciera este beneficio, pero que no fue aprobada.



Sin embargo, consideró positivo que este beneficio se haya acotado.



El legislador reconoció que no supo precisar cuánto representa para los municipios el gasto de dar seguridad a ex funcionarios públicos.



“No te puedo decir la cantidad de dinero porque cada municipio eroga diferente o les paga diferente cantidad a sus elementos, pero sí puedo decir que alrededor de 269 elementos de seguridad pública están al servicio de los ex funcionarios público, entre los 46 municipios alrededor de 269 elementos de seguridad pública”, criticó.



La modificación legal aprobada por el Pleno del Congreso local contempla que el Gobernador, el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad, así como los presidentes y los funcionarios municipales que ejerzan de manera directa las funciones operativas de seguridad pública, contarán con protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia.



Los funcionarios estatales por un periodo de tres años y los municipales por un año al cesar sus funciones, en ningún caso se podrá superar el tiempo señalado.



Por otro lado, se establece que el Gobernador del Estado, en acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública, podrá otorgar a otros servidores públicos que estén desempeñando cargos de alto riesgo, el derecho a seguridad personal cuando existan motivos fundados para suponer de que están en situación de peligro.



De acuerdo con la reforma, “las medidas de protección se otorgarán siempre que no se afecte la suficiencia de los recursos humanos y materiales de seguridad al servicio de la ciudadanía en el Estado o los municipios”.



Además se subraya que bajo ninguna circunstancia se permitirá que los elementos de seguridad sean utilizados para atender asuntos personales distintos a la función de proteger la integridad del servidor o ex servidor público.



Een caso de que infrinjan esta regla, se les retirarán las medidas de protección a los funcionarios involucrados.



También se especifica que a los ex funcionarios que cambien de residencia fuera del Estado o se incorporen a otra área de la administración pública que les otorgue protección, se les cancelarán de inmediato la seguridad brindada.

Son 9 en León

La Secretaría de Seguridad Pública de León confirmó que hay efectivos de corporaciones locales a cargo de la seguridad de ex funcionarios, y aunque reservaron sus identidades, señalaron que son 9 los escoltas asignados.



Fuentes cercanas revelaron que el ex presidente municipal interino Octavio Villasana Delfín, tiene asignados tres elementos, mientras que el ex secretario de seguridad Francisco Javier Aguilera Candelas y los ex directores de la policía, Iván Amaro Hernández y Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, tienen asignados a dos elementos cada uno.



Sin embargo, la dependencia negó que haya elementos al servicio de la ex alcaldesa Barbara Botello Santibáñez, como había señalado el diputado local Isidoro Basaldúa Lugo.



Recordaron que la ahora diputada federal anunció que renunciaba a ese derecho.