Corren con causa

CARLOS CAMPOS Publicada el

La segunda edición de la Carrera Down Celaya está lista, se esperan una participación de 500 corredores que buscarán ayudar a la causa.



La carrera Down Celaya que se celebrará este domingo, tiene como objetivo el celebrar el día internacional de las personas con síndrome de Down y por segundo, el de recaudar fondos para seguir con la causa de ayudará las personas a tener una vida independiente”, comentó.



Alejandra Acosta, directora de Down Celaya expresó que esperan alrededor de 500 personas para este evento, pero lo que importa es el apoyo.



“Esperamos alrededor de 500 personas, algunas que si se están inscribiendo, es una carrera con causa, es apoyar a cada una de las personas con síndrome de down en el instituto y apoyarlos para tener una vida independiente”, comentó.



Será mejor



Es la segunda edición, expresó que ya tiene experiencia y será una mejor carrera para todos los participantes.



“En esta estamos más coordinados, tenemos una persona que nos fue guiando, empezará a las 8 de la mañana, pero antes habrá un calentamiento de zumba y nos apoyarán para hacerlo, después será la carrera, caminata y al terminar se dará la carrera con causa, esa es a parte, es varios corredores que se unieron para vender kilómetros, recorrerán un kilometro con los chicos”, explicó.



La carrera arrancará en la avenida las Torres, a fuera del Colegio de Contadores; la meta y salida serán en el mismo lugar.



Además la escuela de Down Celaya estará participando con Esmeralda Zárate Borrego, Alejandro Rivera, Alejandro Trejo y Victoria correrá kilómetros.