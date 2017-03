Celebran artesanos Día Internacional

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Como parte del Día Internacional del Artesano, la Coordinación de Culturas Populares del Sismacc organizó el Tianguis Artesanal en la Casa de la Cultura, el cual se lleva a cabo este fin de semana.



Una docena de artesanos participan en el evento que se desarrolla en el patio de la Casa de la Cultura,.



Desde ayer los artesanos ofrecen sus productos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, durante este sábado y domingo donde la entrada es gratuita.



También se realizarán los recorridos ‘Los Secretos del Ex Convento’, con recorridos en el Ex Convento de San Agustín comenzando esta tarde a las 6:30 y mañana en diferentes horarios a partir de la una de la tarde.



El artesano celayense, Felipe Hernández elabora juguetes populares mexicanos desde hace casi 60 años, y dice que con ellos está dejando un legado a la identidad de la ciudad.



“En lo personal la elaboración de estos productos representa mucha emoción al elaborar estos juguetes para que los niños tengan otro tipo de conocimientos y que no se pierda el juguete popular”.



Si bien admite que el interés por estos juguetes se ha ido perdiendo de forma paulatina, la clave está en contarles a los más pequeños la historia de la elaboración de cada juguete.



Don Felipe resaltó la iniciativa del Sismacc para que brinden espacios gratuitos para poder ofrecer sus productos.



La tradición familiar de varias décadas en la cartonería ahora es preservada por Lucía Jiménez Paloalto quien afirma que desde que era niña veía cómo se elaboraban las máscaras y todo tipo de productos de cartón, sin embargo, la poca difusión hace que se vayan perdiendo.



“No se valora porque no se le da mucha difusión, la gente pregunta porque la gente mayor recuerda que estos eran sus juguetes”, afirmó Jiménez.



El gusto por la elaboración no tiene que ser familiar, ya que Rigoberto Martínez comenzó con la elaboración de productos de material reciclado como un pasatiempo hace tres décadas, ahora que se encuentra pensionado, la elaboración de estos productos se ha vuelto su oficio.