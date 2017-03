GRAVÁMENES DE EU

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

Me llamó mucho la atención la entrevista que se le hizo a Aristóteles Núñez, quien fue funcionario importante de Hacienda en la época de Felipe Calderón y que por razones que desconozco salió de la administración pública, pues en lo personal lo considero una persona preparada y conocedora del tema fiscal y que ahora forma parte del grupo imagen. Voy a hacer referencia en este caso a dicha entrevista, de la cual saco las principales ideas. El plan de Estados Unidos de gravar las importaciones hacia los Estados Unidos y no gravar las exportaciones hechas por dicho país, constituye un verdadero impuesto al consumo, lo que vendría a sustituir al impuesto sobre la renta, que grava las utilidades, no los ingresos como se ha mencionado. En Estados Unidos, dicho impuesto se llama “Income Tax. Se propone una tasa del 20% que vendría a disminuir notablemente la tasa actual del ISR, que equivale hasta un 35% de las utilidades. Cada vez los Estados Unidos se está dando cuenta, que su población envejece muy rápidamente, por lo que gravar las utilidades, está siendo cada día más complicado, no así los impuestos al consumo, porque lo paga toda la población, principalmente los que tienen más. Ese país está consciente, que cada día necesita más ingresos y una forma de lograrlo es gravando los diferentes artículos con un impuesto al consumo, que es mucho más fácil de fiscalizar y propicia menos evasión fiscal, ya que es más difícil detectar utilidades, porque sería cuestionable en donde se encuentran las mismas, sobre todo ahora, que se hacen con mucha frecuencia operaciones internacionales; no así los consumos que son relativamente fáciles de detectar. Lo anterior no va dirigido principalmente a Mexico, como tradicionalmente se ha pensado, sino que va dirigido a todo el mundo. Esto en caso de aprobarse y tienen los Republicanos la mayoría en el congreso de ese país, por lo que es muy probable que se apruebe dicho impuesto o impuestos, ya que tiene racionalidad económica, por lo tanto, vendría a revolucionar a todo el mundo, pues empezando por México, si se quiere estar acorde con el principal socio comercial a nivel internacional habría que modificar la situación fiscal, en nuestro país, lo que sería igual en la mayoría del mundo. Es muy razonable dicho impuesto, por lo que es muy probable que el mismo sea aprobado. Debemos cambiar nuestro punto de vista de Trump, pues en algunas cosas tiene razón, y entre ellas el asunto que se ventila en este artículo. México firmó con los Estados Unidos un acuerdo que impide la doble tributación que actualmente está vigente en ambos países. Esto implica, qué si se paga en Estados Unidos un impuesto, este es acreditable en México y viceversa. Por lo tanto, dejaría de estar vigente dicha legislación, pues desaparecería cuando menos en Estados Unidos el equivalente a Impuesto sobre la Renta, por lo que ya no tendría materia sobre que aplicarse dicho gravamen y por lo tanto, si no se modificara en su caso la legislación fiscal, tendría graves consecuencias para México. Por lo tanto, habría qué comenzar a trabajar inmediatamente en cuál va a ser la solución para evitar el doble pago de las empresas por los acreditamientos, ya no reconocidos por EU” Aristóteles Núñez explicó que el objetivo de la Reforma Fiscal que propone la administración Trump tiene el objetivo de atraer inversión a EU para convertirse en una potencia exportadora y hacerle la competencia a China. En el momento en que México conozca con más detalle acerca del nuevo Código Fiscal de EU, es importante que se empiece a trabajar inmediatamente para adaptar nuestra legislación, la que tendría que aplicarse para 2018 o 2019. Es de proponerse, cambiar en nuestro país el impuesto que actualmente grava utilidades, por un impuesto al consumo mucho más fácil de fiscalizar, porque uno de los problemas que enfrenta México es precisamente la evasión fiscal. Si se quieren encontrar, sin crear nuevos impuestos, una forma de obtener recursos adicionales, es la actualización del impuesto predial, que actualmente no cobran de manera adecuada ni los estados ni los municipios. Somos una de las naciones de la OCDE que menos cobramos impuesto predial, pues solamente se cobra el equivalente al 0.2% sobre el PIB, cuando hay países que cobran hasta el 4%. Otra de las medidas, es evitar o disminuir las tasas de exención o las tasas del 0% en el IVA. Habrá que seguir analizando este tema, porque es urgente, sobre todo en la medida en que avancen nuestros vecinos del norte, aunque no nos parezca, sobre todo tomando en cuenta que el ingreso promedio por trabajador es de sólo 13,000 dólares en nuestro país, cuando en EU es de 56,000 dólares.