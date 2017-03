JUAREZ V/S PEÑA NIETO

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | (Y DOS POSDATAS) Publicada el

Este puente de tres días de sábado 18, domingo19 y lunes 20, es debido a que se celebra el natalicio de Benito Juárez. Muchos vacacionistas que van a salir, probablemente no sepan por qué el día feriado del lunes que se adelantó, ya que el martes 21 es realmente la celebración del natalicio del Benemérito de las Américas. Y si, con mayúsculas porque fue un verdadero patriota aunque algunos quieran demeritar su obra.

Su lucha contra la intervención francesa y contra el emperador Maximiliano, fue un ejemplo de perseverancia y de luchar en contra de todas las adversidades. En su viejo carruaje iba de ciudad en ciudad como presidente itinerante, pero nunca se doblegó. Su célebre frase: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esta oración ya se la había de haber dicho el cobarde y antipatriota de Peña a Trump. Pero en lugar de hacerlo y luchar por la dignidad de nuestros compatriotas que están siendo expulsados en forma inhumana por las pérfidas políticas racistas del loco y payaso de Trump, se le arrodilla servilmente. De veras que la indignidad de este individuo que se dice representa a los mexicanos, pero yo creo que ni a él mismo se representa, es indignante y vergonzosa. Por eso puse de título de este artículo Juárez V/S Peña Nieto, porque son diametralmente opuestos. Uno es patriota y el otro es antipatriota.

En estos tiempos ya no tenemos héroes. Los Juárez, Maderos, Carranzas, Zapatas, etc., ya desaparecieron. Tenemos también un pueblo apático y dejado, del cual se aprovecha el gobierno, para hacer lo que quiera y manejar los recursos públicos como si fueran propios. Ahí está el caso del gasolinazo, el pueblo se manifestó para protestar por este injusto y criminal aumento a la gasolina, y se hicieron muchas manifestaciones (aquí en Celaya hicimos como 25 manifestaciones y las vamos a seguir haciendo) pero el corrupto gobierno peñista apuesta porque el pueblo se canse y deje de protestar. Pero que no crea que vamos a dejar de manifestarnos. No. Vamos a seguir protestando por este gobierno corrupto que trabaja a favor del puñado de ricos que tiene miles de millones de dólares, y en contra de los pobres que están creciendo alarmantemente en nuestro país. Gobierno rico, pueblo pobre.

La corrupción que estamos viviendo en este gobierno peñista es verdaderamente alarmante y ¡vamos! que si hemos tenido gobiernos corruptos como el de Salinas y Fox, pero este se dedica exclusivamente a robar. Peña Nieto en lugar de usurpar el poder, debe rendir cuentas ante la justicia por la enorme corrupción que hay en su gobierno. Si Juárez viviera, de veras que se volvería a morir de un infarto por el coraje que le produciría que estemos gobernados por autoridades apátridas, corruptas y carentes de todo sentido nacionalista y patriótico. Defender a México es obligación de todo presidente de la República, pero Peña ya le entregó el país al payaso y loco de Trump. Le tiene miedo y hace todo lo que le dice el misógino y ridículo anaranjado que convirtió la Casa Blanca en la “casa negra”.

Benito Juárez, es el símbolo de la lucha por la patria en contra de la intervención extranjera. De la Unidad Nacional en contra de potencias extranjeras que quieren usurpar el poder en México, Y Peña Nieto, por desgracia es todo lo contrario. Es un pobre ser débil, miedoso, que no le importa que otros humillen a México y a nuestros compatriotas y que lo único que le importa es robar todo lo que se pueda mientras está en el poder. Pero ya le llegará el tiempo en el que tenga que rendir cuentas…al tiempo.

POSDATA UNO.- Una vez más se vio al loco y misógino de Trump. En una visita que hizo, el pasado viernes, a la Casa Blanca Ángela Merkel, Canciller Alemana, no le dio la mano este payaso y loco a ella, porque es mujer. De veras que es una descortesía como no se había visto en este tipo de encuentros. Los alemanes han de estar indignadísimos por este desprecio que le hizo, este loco de Trump, a su Canciller, simplemente por ser mujer. Odia a las mujeres. No soporta que tengan poder. Es un machista, que ve a las mujeres como objeto sexual, no cree que puedan tener inteligencia y una muy superior a la de él. Ese el presidente loco y de los locos que votaron por él.

POSDATA DOS.- Ya es un Hecho que vivimos en un Estado fallido. La inseguridad campea por todo el país y los que verdaderamente gobiernan, son los del crimen organizado. El país ya se le fue de las manos al corrupto, débil e inepto de Peña Nieto. A este individuo lo hicieron presidente las mafias de poder del Estado de México, para que les sirviera a ellos, no a México. Los de Atlacomulco y de Toluca. Y claro, con la bendición de su padrino Carlos Salinas.

