Muere una leyenda del rock and roll

La leyenda del rock and roll, Chuck Berry, falleció este sábado a la edad de 90 años, en Misuri, Estados Unidos.



Guitarrista y compositor, fue uno de los músicos más influyentes en los 50 y 60 con piezas como "Roll Over Beethoven", “Rock and Roll Music" y sobre todo "Johnny B. Goode", mismas que fueron interpretadas incluso por otras leyendas de la música como Los Beatles.



Está considerado por distintas revistas especializadas como uno de los mejores guitarristas en la historia del rock.



El departamento de policía del condado de St. Charles confirmó en su cuenta de Facebook que atendió una llamada de emergencia alrededor del mediodía de este sábado en Buckner Road, y que a pesar de que se utilizaron técnicas de resucitación para hacerle reaccionar, fue declarado muerto a la 1:26 pm (hora de Misuri, Estados Unidos).



“ El Departamento de Policía del Condado de St. Charles confirma tristemente la muerte de Charles Edward Anderson Berry Sr., mejor conocido como el legendario músico Chuck Berry” expresó el comunicado.