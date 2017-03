Recibe Aventurera a Rubí

EL UNIVERSAL Publicada el

La puesta en escena “Aventurera” recibió el jueves a Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, quien fue invitada por los productores Gerardo Quiroz y Juan Osorio a disfrutar del musical que se presenta en el Auditorio BlackBerry.



“La saludé en el camerino de Carmen Salinas, nos platicó que quería dedicarse al canto, que se quiere preparar, incluso platicamos de la posibilidad de que entrara a mi escuela de actuación”, comentó Gerardo Quiroz, quien explicó que el tener invitados especiales es parte de la dinámica que idearon para responder a la expectativa que la obra ha despertado entre artistas, deportistas y personalidades de diversos medios.



Durante la función Rubí estuvo acompañada de su madre, Ana Elda García, en un lugar preferencial, por lo que Carmen Salinas no dejó que pasara desapercibida y aprovechó el momento del speech de Rosaura del Mar, su personaje, para comentarle al público que la joven no había podido usar el carro que Hilario Ramírez, mejor conocido como “Layín”, alcalde de San Blas, Nayarit, porque éste no ha endosado la factura para que lo puedan emplacar, “ya dile que no se haga y te la endose”, dijo Salinas.



Pero la jovencita de San Luis Potosí está ocupada en su carrera como cantante. “Me gusta y estoy trabajando mucho en eso, si Dios quiere me va bien, qué bueno, pero si no hice el intento y no me quedé con las ganas, pero estoy feliz y agradecida con mi familia y con la gente, porque gracias a ellos estoy cumpliendo mis sueños”.



Reveló que está a tres semanas de presentar su primer sencillo, del cual no reveló el título, pero sí que es en pop grupero y que es producido por Edel Ramírez, “la verdad es que me siento muy a gusto trabajando con él”.



Entre las cosas buenas que le ha dejado hasta el momento ser una figura pública está la invitación a la última entrega de los Premios Lo Nuestro, donde, aseguró, la trataron muy bien y pudo conocer a gente como Thalía, con quien tuvo oportunidad de charlar unos instantes, “me abrazo y me dijo ‘yo renové la canción de Quinceañera pensando en lo que te pasó a ti, porque me recuerdas cuando cumplí 15 años’, es muy linda persona”.



Cuatro semanas de Aventurera. El productor Gerardo Quiroz comentó que este musical ha tenido muy buena respuesta del público, por lo que el contrato de Susana González incluye unas fechas más como Aventurera.



“Estamos felices con Susana. Su contrato ahora se ha extendido, ya en su momento hablaremos de otras ofertas a ciertas actrices muy completas y que nos encantaría que se integren”, dijo Quiroz. Además explicó que siguen teniendo en la mira a Marjorie De Sousa para interpretar a Elena Tejero, pero esperarán a que pase un poco más de tiempo con su bebé para volver a hablar del tema.



Juan Osorio subrayó que hasta el momento Niurka sigue dentro del proyecto. “La última vez que hablé con ella se tocó el tema del vestuario, la logística del show, etcétera, y todo quedó ahí, sé que hay notas que dice que ya no va, pero para mí sigue arriba del escenario”.