La moto que busca comodidad y agilidad en carretera

Las características esenciales de una motocicleta adventure —motor robusto, chasis resistente con suspensiones de largo recorrido, posición de conducción erguida y manillar ancho —aseguran su eficacia en cualquier terreno. Esta funcionalidad ha sido la clave para la popularidad de estas máquinas: son fáciles de conducir, cómodas y adaptables, perfectas en carretera, tanto en pasos de montaña como en autopista, o sorteando el tráfico de la ciudad.



Durante el desarrollo de la CRF1000L Africa Twin, la búsqueda de la combinación óptima de prestaciones off-road, confort para turismo y agilidad fue una constante. Una de las motocicletas que impresionó por su facilidad de uso, aplomo y manejabilidad, tanto en carretera como en el campo, fue la XRV750L Africa Twin original. Demostró ser una valiosa referencia en comparación con las múltiples motos adventure de hoy en día. Puede que la máquina que ahora luce su nombre no comparta ninguna pieza con el antiguo modelo, pero tanto en on-road como en off-road, hereda toda la esencia y el espíritu de lo que hizo tan popular a la XRV750L Africa Twin.



La esencia de la motocicleta se logra, en un inicio, con el motor, que debería ser eficaz en situaciones off-road así como en turismo de larga distancia por carretera y en cualquier otro terreno que se encuentre entre estos. La planta motriz de la CRF1000L Africa Twin es un bicilíndrico paralelo de 998cc que se inspira fuertemente en las máquinas de competición Honda CRF250R/450R, usando el mismo diseño Unicam con una cabeza de cuatro válvulas.



La ligera caja de cambios manual de seis velocidades asegura las rotaciones precisas y está equipada con un embrague anti-rebote. Además del modelo estándar, hay otras dos versiones disponibles: una con ABS y Honda Selectable Torque Control (HSTC) multi-modo, y otra equipada con la exclusiva Dual Clutch Transmission (Transmisión de Doble Embrague), que incorpora nueva funcionalidad off-road, ABS y HSTC.



En los modelos equipados con ABS, el conductor puede desactivar el sistema ABS del freno trasero, mientras que hay cuatro niveles de control a elegir para el Honda Selectable Torque Control: Niveles 1, 2, 3 y Off. El grado de intervención disminuye a medida que se aumenta el nivel, permitiendo aumentar el grado de derrapaje de la rueda trasera.



Un cuadro de instrumentos LCD negativo, en disposición vertical, adopta un diseño muy similar al de una moto de rally, permitiendo accedera toda la información rápidamente con un ligero movimiento de ojos a derecha o izquierda. Tres filas (reloj, posición del cambio, HSTC, odómetro, contador parcial, indicador de temperatura del ambiente e indicador de nivel de combustible) aparecen en la parte inferior, y el conductor puede conmutarlas mediante un cursor. La sección superior de la pantalla LCD muestra la velocidad, rpm y gasolina. La información DCT – con selección de modo D-S y ajuste de modo G – aparece junta. Sin duda la motocicleta perfecta para no bajarse de ella.