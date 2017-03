Presume Rolls Royce diamantes en nuevo modelo

A. FONSECA HERNÁNDEZ Publicada el

Rolls-Royce ha creado la que posiblemente sea la pintura de carrocería más cara de la historia.



Llamada ‘Diamond Stardust’, cuenta en su mezcla con mil diamantes triturados, lo que le da un efecto más que particular.



El equipo de la marca tuvo que analizar cuál sería el tamaño óptimo de cada grano de polvo para garantizar que los brillos y destellos crearan el mejor efecto posible y que su presencia no se notara al tacto. Una vez utilizada la pintura sobre el Rolls-Royce Ghost que la porta, se añadió una nueva capa de barniz para impedir que se desprendan las partículas del preciado mineral.



Para hacerse una idea del trabajo extra que han tenido que realizar los artesanos de la marca, se han tardado dos días más de lo habitual en aplicar la pintura. El fabricante no ha querido desvelar su precio, pero seguro que entraría en los primeros puestos de los extras más caros que se pueden montar en un vehículo.



El trabajo se realizó, no por presunción de la marca, sino más bien porque así pidió que se personalizara a su Ghost un extravagante cliente. Evidentemente, no se han revelado detalles sobre el comprador.