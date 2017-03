Aplauden disminuir escoltas

ANDREA MURILLO | JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

La reforma a la Ley del Sistema de Seguridad para reducir las medidas de protección a ex funcionarios que aprobó el Congreso, es aplaudida por empresarios leoneses.

"Nos tardamos en tomarlo. La verdad es que sí hay funciones estratégicas en términos de seguridad, pero hemos caído en un abuso en este tipo de prestaciones", dijo Jorge Ramírez Hernández, presidente de Coparmex León.

"Hoy tenemos que estar preocupados por la seguridad de todos y no sólo por la seguridad de algunos funcionarios", añadió.

Y es que en los 46 municipios del estado se han destinados 269 policías para cuidar a ex funcionarios, nueve de ellos asignados a cuidar a ex servidores públicos de León.

Entre éstos: el ex alcalde interino, Octavio Villasana Delfín; el ex secretario de Seguridad, Francisco Javier Candelas; y los ex directores de la Policía: Iván Amaro Hernández y Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia.

El diputado del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, planteó que se eliminara ese privilegio, pero rechazaron la propuesta.

Sin embargo, el Congreso disminuyó el tiempo de protección de tres años que establece la legislación a sólo uno.

"Es una prestación adecuada para el funcionario público que se arriesga en la calle, pero se debe revisar quiénes ameritan la prestación de un año y qué funcionarios no lo necesitan", planteó Ramírez.

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), también ve positiva la propuesta.

"Creo que todavía existen muchas áreas de oportunidad para limitar y cancelar beneficios injustificados a una gran cantidad de funcionarios municipales y estatales, tanto en el tema de seguridad como en otra clase de prestaciones, que disparan los gastos de personal a niveles que comprometen seriamente las finanzas públicas", aseveró.

Defiende prestación

El alcalde Héctor López Santillana comentó que la asignación de 269 escoltas para cuidar a ex funcionarios se trata de una acción conforme a la Ley y que por lo tanto debe respetarse.

"Primero hay una Ley de Seguridad que establece un compromiso, entonces entendería que ahorita el Congreso local busca motivar el ahorro, pero lo primero es el cumplimiento de la ley".

Lo anterior luego de que el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, propusiera eliminar dicho privilegio a ex funcionarios de los 46 municipios de Guanajuato y que corresponde a una reforma aprobada por el Congreso a la Ley del Sistema de Seguridad que plantea reducir la protección de tres a un año.

"Estamos cumpliendo con los lineamientos que hoy nos rigen y nosotros estaremos honrándolos plenamente", comentó López Santillana.

Según revelaron, en León 9 policías fungen como escoltas de ex funcionarios.