Auto que llega a 341 km/h se venderá en León

Por fin ha llegado. Tras una enorme cantidad de adelantos, parece que la expectación generada estaba justificada: he aquí el McLaren 720S, sustituto del 650S y primer integrante de la segunda generación Super Series del fabricante británico.



Y llega con una imagen que, aunque parecida a la de su familia, se diferencía bastante del resto, sobre todo en la parte del frente. Esta se hunde más de lo habitual, desaparece la parrilla y el flujo de aire lo dirigen las entradas inferiores y las salidas tras los pasos de rueda. Los grupos ópticos forman un conjunto grande, con una tira de luz diurna separada, y las puertas tienen apertura de mariposa.



Todo ello ha sido diseñado para optimizar la aerodinámica. Además, el hecho de emplear un monocasco de fibra de carbono, una estructura de aluminio ligero y diversos componentes de titanio ha conseguido que el 720S marque un peso en vacío de 1.283 kilos.



A esto hay que sumarle un motor evolucionado del 650S, un bloque V8 biturbo que ahora cubica cuatro litros y entrega 710 caballos de potencia y un 580 libras-pie de torque. Y la lista de lujos mecánicos con las que cuenta no ha hecho más que empezar: caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades, dirección electrohidráulica, frenos carbocerámicos con discos de 390 mm delante y 380 mm detrás, sistema Proactive Chasis Control, amortiguación adaptativa e incluso un modo derrape.



Todo ello resulta en una aceleración 0-100 km/h en 2,9 segundos, 0-200 km/h en 7,8 segundos y 0-300 km/h en 21,4 segundos. ¿Su límite? Los 341 km/h. Además, es capaz de pararse en seco desde 100 km/h en 29,7 metros y 2,9 segundos.



Impresiona por fuera pero su habitáculo biplaza no se queda atrás. Los dos asientos, de corte deportivo y con grandes apoyos laterales, combinan cuero y alcántara; hay numerosos insertos de aluminio y en el volante hay una gran moldura de fibra de carbono.

El bólido solo se vende en Gran Bretaña, pero llegará a León.