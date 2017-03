Cae otro policía por robo

DANIELA TOVAR | JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

Otro oficial de la Policía Municipal de León fue detenido junto a tres hombres por presuntamente herir con arma blanca a un joven y robarle su teléfono celular.

Arath caminaba la noche de ayer por una calle de la colonia Jardines de San Sebastián cuando fue interceptado por cuatro hombres.

Uno de ellos le sacó un arma blanca con la que lo amagó y obligó a que entregara sus pertenencias.

La víctima trató de defenderse y fue lesionado en la mano izquierda; al final obedeció las órdenes de los presuntos ladrones.

Los cuatro delincuentes huyeron con el dinero y un teléfono del joven.

Sin embargo, Arath reportó los hechos al Sistema Único de Emergencias (911) y oficiales de la Policía Municipal llegaron en su auxilio.

Fue en la calle de Arcos de San Sebastián donde ubicaron a los cuatro asaltantes, quienes fueron reconocidos por la víctima; pero sólo el policía activo de León fue detenido. Sus cómplices lograron escapar.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que Adán es policía municipal, pero y que se encontraba en su día de descanso.

"Aunque no fue posible la detención de los otros tres hombres señalados ni la recuperación de los objetos robados, el afectado reconoció plenamente a Adán como participante del incidente, por lo que la Policía Municipal lo puso a disposición de las autoridades competentes", cita el comunicado de la dependencia.

En el área de Asuntos Internos iniciaron una investigación y el proceso administrativo para determinar la situación del elemento y aplicarle la sanción correspondiente, en caso de resultar culpable.

Por su parte, el Ministerio Público confirmó la disposición del elemento, a quien investigarán si participó o no el robo.

"Hay que ver qué hacía en ese lugar, si participó o no en el robo y de qué manera", informó Erick Neftalí Sánchez García, director de Investigaciones de las Unidades de Trámite Común.

Rechaza Alcalde tolerancia

El alcalde Héctor López Santillana dijo que no se tolerará en los cuerpos policiales a elementos que incurran en actos delictivos y que quien cometa alguna falta enfrentará todo el peso de la ley.

"No importa que esté dentro o fuera de la corporación y los primeros que debemos predicar con el ejemplo son nuestros elementos, todos los que estamos en la administración", aseveró.

"No solaparé este tipo de actitudes, no me importa que es lo que debamos hacer", añadió.

Lo anterior luego de que otro policía municipal en activo fue detenido por robo a mano armada la noche del jueves.

El Primer Edil comentó que el tema tiene que ver con la falta de creencia en lo que se hace y la vulnerabilidad no en la formación técnica sino en los valores, así como en la tentación del "dinero fácil" que supera la remuneración de los elementos, pese a que se les ha incrementado el sueldo.

Por último, dijo que no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana o "sólo porque el alcalde lo diga", pero que debe atenderse de fondo porque merma la confianza de la ciudadanía.