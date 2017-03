Da Sheffield saludo nipón

REDACCIÓN Publicada el

***CONTRA CORRUPTOS



Esta semana los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentaron al pleno la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.



*ADVERTIDOS



Con esta ley, según dicen los legisladores, se busca fortalecer la honestidad y eficiencia de todos los que laboran en la administración pública por lo cual la propuesta establece claramente las sanciones que se impondrán a los funcionarios que incurran en algún acto de corrupción para su beneficio y el de sus familias.



*SANCIONES



Entre estas sanciones destaca por ejemplo la inhabilitación hasta por 10 años a los servidores públicos que incurran en una falta grave, y si esa falta le generó un beneficio económico se le podría exigir que regrese hasta el doble del beneficio que pretendía quedarse.

***AYUDA LEGISLATIVA



Luego del debate que generó ayer en la sesión de Ayuntamiento la aprobación del inicio del proceso de sanción a los responsables de la licitación del servicio de recolección de basura, la ayuda para el alcalde Héctor López Santillana llegó desde el Palacio Legislativo.

*DIPUTADOS PRESENTES



Tras concluir la sesión, llegó a la Presidencia Municipal el diputado local panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien luego de reunirse con el Alcalde salió para defender el inicio de este proceso de sanciones e invalidó los argumentos que expusieron los ediles de la oposición en su intento por impedir que se iniciaran estos procesos.



*CALLADITOS



Por cierto, quien al término de la sesión de Ayuntamiento no quiso decir algo fue el titular del Servicio Integral de Aseo Público, Roberto Centeno Valadez; literalmente, entre los micrófonos y la pared evadió declarar sobre el tema, y le hizo segunda su inseparable: el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard. “Roberto vámonos” le dijo, y luego salieron juntos sin decir “agua va”.



*ROJO DE CORAJE



El mayoriteo panista en la votación para aprobar el proceso de sanción desató la furia del regidor tricolor Salvador Ramírez Argote. En la defensa por las sanciones que se aplicarán en próximos días a varios integrantes de su partido dijo que los panistas “no tienen ni p... idea de qué se trata esto”. Lo dijo ante cámaras y micrófonos y remató calificando a las auditorías de ser “puras jaladas”.

***CAMBIO DE ESTRATEGIA



En la pasada reunión del Consejo de Administración de SAPAL, por primera vez, el encargado de dar el informe financiero del organismo operador fue el tesorero, Juan Carlos Moreno Rodríguez, en forma muy escueta y austera.



*A MEDIAS



Normalmente la encargada de dar santo y seña de los estados financieros era Mirella del Carmen Plascencia López, gerente de Finanzas en SAPAL. Ahora el tesorero se reserva muchos números; por ejemplo, en la pasada reunión de consejo, ya no se dio a conocer cuánto es lo que tiene guardado en bancos, que se sabe es más de mil millones de pesos.



*INFORME ELECTRÓNICO



Las reuniones del Consejo de SAPAL se están convirtiendo en simple trámite, pues los hechos más relevantes se tratan en las comisiones, que no son públicas, y los resultados se les envía a los consejeros vía correo electrónico. Ya sólo se les pregunta si algún tema expuesto es aprobado, pero sin dar mayores detalles y así pocos se enteran de lo que realmente pasa en SAPAL.



*¿Y EL ZAPOTILLO?



En una reunión pasada del Consejo Directivo del SAPAL se había acordado que el presidente, Pedro González García, daría un informe en cada reunión de avance del Zapotillo. Pero en la junta del pasado miércoles sólo se concretó a decir que habría una reunión la próxima semana. No hubo mayor informe.



*ABANDONAN REUNIÓN



La última vez que se reunieron con el presidente de Abengoa, Fernando Martínez Salcedo, en oficinas de SAPAL, el consejero Jesús Aguilera Rodríguez, representante de Canadevi, se salió muy molesto al no tener respuesta a los cuestionamientos que hizo al representante de Abengoa. Fue una acalorada discusión.



*A PUERTA CERRADA



Algo pasa en SAPAL, que parece que la transparencia va en retroceso, pues de entrada las sesiones del Consejo deben ser públicas y prácticamente son a puerta cerrada. Sólo se informa a los consejeros las fechas que se llevan a cabo, y se les envía recordatorio. Se llevan a cabo dentro de las oficinas y dan instrucciones al personal de seguridad de no permitir la entrada de extraños, ni a la prensa, cuando antes se enviaba invitación abierta a medios y al público.



*RENDIRÁ SU INFORME



En la pasada junta de Consejo de SAPAL se autorizó al director, Leonardo Lino Briones, presentar un informe al Ayuntamiento el próximo jueves 23 de marzo. Ojalá que ahí sí se den más detalles del cada vez más cuestionado proyecto del Zapotillo y de los guardaditos que tiene el organismo y que no envíen el informe vía electrónica a los ediles.