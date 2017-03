Dice Bárbara Botello que le quitó buenos negocios al PAN

ARELI BARRERA Publicada el

La ex Alcaldesa y ahora diputada, Bárbara Botello aseguró que no hay nada qué temer luego de que el Ayuntamiento aprobara iniciar procedimientos de sanción a funcionarios de la pasada administración por anomalías en la licitación de recolección de basura. Se le sumaron las ex regidoras del PRI y PVEM, Beatriz Manrique Guevara y Verónica García Barrios.



“No es nuevo que esta administración busque sancionar a algún funcionario de la pasada, en eso han enfocado su prioridad de trabajo y lo verdaderamente urgente para la sociedad lo han dejado a un lado”, expresó Botello.



Aseguró que se trata de una revancha.



“Sabíamos que le habíamos quitado buenos negocios a integrantes de Acción Nacional que tenían desde hace años, sin embargo priorizamos mejorar un servicio de primera necesidad para los ciudadanos y así actuamos, con responsabilidad”.



Veronica García Barrios se sumó a la línea de la diputada.



“Nosotros nos vamos a defender, vamos a esperar a ver de qué es de lo que se nos acusa, porque información absoluta no tenemos, no nos han notificado nada, llamado para citarnos a declarar. Esperaremos los tiempos para defendernos”, dijo Barrios.



“No se me ha notificado, es un procedimiento del cual no tengo toda la información y en el cual no se me ha permitido defenderme. Llegado su momento, haré lo necesario para mi defensa, yo voy a seguir cuidando mi presigio y de ser necesario emprenderé una acción legal”, añadió por su parte Manrique Guevara.