Piden reporteros apoyo para evitar agresiones

ANDREA MURILLO Publicada el

Periodistas de Guanajuato pidieron ayer a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHEG) protección a través de recomendaciones más firmes, para que los casos de agresiones a este gremio no queden impunes.



En el estado “se sigue hostigando y lastimando físicamente a periodistas, no queremos que en Guanajuato se dé el caso de que un periodista pierda la vida por ejercer la libertad de expresión”, expuso ayer Carlos García, periodista del diario La Jornada.



El caso más reciente de agresión fue contra Gilberto Israel Navarro Basaldúa, colaborador de am en Guanajuato capital.



El pasado 7 de marzo Jorge Alberto Rodríguez Rocha, ex empleado municipal e hijo de la regidora del PRD Silvia Rocha Miranda, atentó contra la vida del reportero al embestirlo con su automóvil cuando cuando en motocicleta regresaba de cubrir un accidente en la zona de Valenciana.



Días antes el reportero escribió la nota en la que se daba cuenta de que el entonces funcionario peleó con un comerciante y agredió verbalmente a mujeres de la tercera edad.



Luego de la agresión al reportero, Rodríguez Rocha fue cesado de su cargo en el Municipio.



Ayer periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y representantes de organizaciones civiles entregaron una carta al subprocurador de Derechos Humanos de la zona A, Víctor Aguirre Armenta, para que investiguen a fondeo y no se repitan las agresiones.



“Ya no estamos dispuestos a seguir aguantando, somos ciudadanos, tenemos los mismos derechos, pero por la función social que significa el periodismo creemos que se ha ignorado el trabajo periodístico y no se sanciona a los agresores”, dijo Verónica Espinoza, corresponsal de la revista Proceso.



Pidieron al subprocurador que no se cierre el caso sólo con despedir al funcionario, sino que estén realmente al pendiente de que se cumplan las recomendaciones que emitan y que en caso de no ser así, que se exhiba al servidor público.



“Porque tenemos el caso de la agresión que cometió el entonces alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, que aceptó las recomendaciones pero no inició el procedimiento y la Procuraduría no le dio seguimiento”, señaló Carlos García.



Además los periodistas solicitaron a Derechos Humanos que se pronuncie en torno a la Ley de Protección de Periodistas, pues en la Legislatura pasada no participó.



“Y que apoyen la propuesta de que se tipifique el delito al atentado a la libertad de expresión en el Código Penal, que avalen y respalden que en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos se contemple como una responsabilidad administrativa el bloquear a los periodistas”, añadió.



Aguirre Armenta dijo que le están dando seguimiento a la queja de Gilberto Navarro e informó que los casos de periodistas pendientes están próximos a concluir, y los que ya cuentan con una recomendación los revisará para que se cumpla.



La agresión quedó grabada en un video que fue subido a las redes sociales.