Piden sanciones sin politiquería

Empresarios leoneses piden a la Contraloría mantener al margen visiones partidistas en el análisis de sanciones que se aplicarán a ex funcionarios municipales, por irregularidades en la concesión deL servicio de recolección de basura.



Trece funcionarios y ediles de la administración anterior del partido PRI-PVEM están señalados por haber provocado que el servicio aumentara de 89 millones en 2014 a 200 millones de pesos ahora.



“Le pedimos a la autoridad que por ningún motivo meta temas partidistas en el análisis, tenemos que ser muy pragmáticos, muy trasparentes en a quién se persigue y porqué. Sin permitir la impunidad”, dijo Jorge Ramírez Hernández, presidente de Coparmex.



Los responsables de aprobar el incremento son la actual diputada del partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique y el ex síndico Eugenio Martínez, así como los ex ediles priistas Verónica García Barrios, Aurelio Martínez, Luis Fernando Gómez y Alejandro Korhauser, además del panista Alejandro Arena.



También los ex funcionarios Roberto Pesquera, Fidel García Granados, Norberto Origel Granados, Christian Jones Albo y Otto Portugal Prada.



“Es una señal muy positiva ver que se revisa con lupa y se sancionen (en caso de ameritar) los procesos de contratación de proveedores donde existen dudas o se hayan detectado irregularidades”, dijo, Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.



A Ramírez Hernández le preocupa el creciente valor de los contratos, derivado de una licitación que no se conoce.



“No te puedo decir si fue trasparente o no, el tema es que el servicio de basura es prácticamente igual al que teníamos sólo que ahora nos cuesta más caro con estas empresas”, según la percepción del empresario.



Guraieb espera que con el Sistema Estatal Anticorrupción, “las tareas de revisión se conviertan en practica regular para que a la larga funcionen de forma disuasiva y preventiva contra funcionarios y empresarios corruptos”.

Seguiremos por 18 años

El director de desarrollo de negocios de la empresa Red Ambiental en León conocida como Red Recolector, Enrique Montenegro aseguró que seguirán prestando el servicio de recolección de basura en León, pues ganaron la licitación legalmente.



“Y seguiremos trabajando con el compromiso que tenemos por la comunidad y por los leoneses por los próximos 18 años que le quedan al contrato”, subrayó Montenegro.



En lo que respecta a los procedimientos de sanción a ex funcionarios que anteayer se aprobó inciar en el Pleno del Ayuntamiento, por irregularidades en el proceso de licitación en la recolección de la basura, prefirió no opinar.



“Ese tema no nos compete, nosotros somos uno de los catorce jugadores que participamos en el proceso de licitación y fuimos los que ganamos. Tenemos nuestro contrato y estamos trabajando en tiempo y forma”, dijo.