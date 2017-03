Por culpa de Pesquera, Manrique y Martínez, leoneses pagan caro servicio de basura

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

Trece funcionarios y ediles de la administración anterior del PRI-PVEM son responsables de que el costo de la recolección de basura haya aumentado en más de 100 millones de pesos y serán sancionados.



Entre los funcionarios señalados están la actual diputada del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique, y el ex síndico Eugenio Martínez, así como los ex regidores priistas Verónica Barrios, Aurelio Martínez, Luis Fernando Gómez y Alejandro Korhauser, además del panista Alejandro Arena Barroso.



También el ex tesorero Roberto Pesquera y los ex funcionarios Fidel García Granados, Norberto Gerardo Origel Granados, Christian Jones Albo y Otto Portugal Prada.



Todos ellos participaron en el proceso de licitación del servicio de recolección de basura, una decisión que provocó que el costo aumentara de 89 millones en 2014 a 200 millones de pesos al año actualmente.



Con mayoría de votos, ayer se aprobó iniciar un proceso para establecer sanciones a los trece ex funcionarios responsables de irregularidades en el otorgamiento de las concesiones de recolección, que ha incrementado 123.4% su costo.



Tras un nuevo episodio de señalamientos entre los miembros del ayuntamiento leonés, ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones decidieron que se iniciará el proceso para establecer sanciones por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado.



El órgano fiscalizador estatal detectó que en el otorgamiento de las concesiones a Gisa y Red Recolector no se establecieron en las condiciones técnicas, administrativas y financieras, los requerimientos respecto al número de unidades, características específicas, costos, rutas, turnos, número de toneladas a recolectar y número de población a atender, talleres y personal requerido.



En la discusión que se dio ayer entre los ediles, Salvador Ramírez Argote, del Partido Revolucionario Institucional, rechazó que él y sus correligionarios estuvieran intentando aplazar este proceso para que se diera la prescripción de las sanciones, pues dijo que al haber mayoría del Partido Acción Nacional, la táctica es imposible



Pero aún así, acusó que “vienen aquí a cumplir una consigna, a levantar el dedo, a votar todos iguales y no podremos detenerlo, lo que sí me interesa a mí es exhibir que ustedes no conocen el expediente. Le quieren jugar a ser vengadores de la sociedad”.



Entre las respuestas, Jorge Cabrera reprochó la posición partidista y señaló que la votación del tema se hace en respuesta a una petición de justicia de la ciudadanía.



El regidor del PVEM Sergio Contreras acusó que “el Ayuntamiento no hemos conocido las observaciones, yo no he tenido las observaciones en mi poder y ningún ente de esta administración me las ha notificado”.



El síndico Luis Ernesto Ayala se abstuvo por intereses personales y Norma López Zuñiga optó por la misma acción, pero con el objetivo de rechazar que su partido buscara retrasar el proceso.



El síndico Carlos Medina y los regidores José Luis Manrique y Federico Zemeño estuvieron ausentes. Votaron en contra los regidores Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras Guerrero.



Con esta decisión ahora la Contraloría municipal deberá realizar el proceso para definir cuáles funcionarios son responsables y el grado de gravedad de su participación en las irregularidades, para que Ayuntamiento y Presidente Municipal decidan las sanciones a aplicar, que pueden ir desde amonestaciones hasta inhabilitaciones.