JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO

Supe que esta semana estaría en León Emilio Álvarez Icaza, candidato independiente a la Presidencia de la República. El evento se celebró el miércoles en el centro de León. Emilio es hijo de Pepe Álvarez Icaza, un reconocido militante de la iglesia católica progresista que fundó Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social) y que tuvo un papel importante en la difusión de hechos sociales que afectan a los más pobres. A Emilio le conozco por amigos en común y por su trayectoria impecable en la defensa de los derechos humanos.



Emilio lanza una plataforma independiente llamada “Ahora”. Su camino no es fácil, como no lo son muchas causas buenas. Hay actualmente numerosos candidatos independientes a la Presidencia de la República. Está Jorge Castañeda, quien tiene enorme capacidad intelectual y experiencia en el servicio público como Canciller; mi ex compañero en ingeniería en la Ibero México, el arrebatado comunicador Pedro Ferriz de pensamiento empresarial, y la eventual candidata indígena del EZLN. Pero también están apuntados ex militantes de partidos políticos como “El Bronco”, gobernador de Nuevo León; Armando Ríos Peter, todavía Senador por el PRD y hasta chuscos personajes del folklor político como Fernández Noroña.



De acuerdo con encuestas nacionales, hasta en un 25-35% los mexicanos estamos dispuestos a votar por un candidato o candidata independiente. Y aquí la clave será el personaje, su liderazgo, su estilo, su trayectoria, su honestidad y una clara separación de la vida de los partidos políticos. Emilio afirma que él, como muchos, se cansó de “votar por el menos malo” y decidió crear una opción genuina de votar por un ciudadano íntegro, sin nexos con el poder. Proveniente de la tradición de la izquierda, AMLO y Morena han atacado a Emilio, pues representa una opción real para segmentos de la población que, siendo liberales, no votarían por López Obrador por sus radicalismos, su falta de respeto a las instituciones nacionales y porque al final de cuentas AMLO ha vivido de la política siendo tránsfuga de partidos donde militó: el PRI, el PRD y ahora siendo dueño de Morena.



El movimiento “Ahora” busca hacer una revolución, pero “no violenta”, sino una que pueda “reconquistar en las urnas lo que la partidocracia nos ha robado: la democracia”, como afirmó Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en la presentación realizada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México en días pasados. Aunque sólo unos cientos de personas asistieron a este evento, es probable que logre que las personas que no han participado en cuestiones políticas, ahora sí lo hagan. Su desafío es que en los próximos meses logre sumar a los ciudadanos que no se sientan representados por la actual clase política.



Emilio, aspirante a la candidatura independiente, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que impulsó una investigación paralela a la que mantenía la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI). Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) donde elaboró el informe que puso en evidencia la violación a derechos humanos por parte de la policía capitalina contra jóvenes en un operativo realizado en la discoteca News Divine y que dejó 12 muertos.



Su movimiento sumará a intelectuales, jóvenes liberales, profesionistas independientes, emprendedores y será una opción atractiva, en el escenario de que uno y sólo uno de los candidatos o candidatas independientes será competitivo frente al sistema de partidos en el 2018. Por lo pronto, “Ahora” de aquí a septiembre buscará 80 mil firmas de apoyo para que Emilio Álvarez Icaza sea el candidato ciudadano en las elecciones del 2018. Anécdota para su campaña, que el equipo de Emilio sufrió un robo en su visita a León este miércoles. Su estrategia es que cada simpatizante reúna a 10 personas más que den su respaldo para conseguir el número de firmas que exige la ley electoral para registrar a un candidato independiente, es decir, 800 mil. Emilio cuenta, ahora, con la mía.

José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx