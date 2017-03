ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA Publicada el

Es bien conocido que lo que no se mide no se puede mejorar. Esta semana fue dado a conocer el reporte de resultados “Métrica de Gobierno Abierto 2017”, elaborado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) a solicitud de Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) con el propósito de establecer una línea basal sobre la cual ir documentando el avance que en materia de transparencia estaría impulsando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la correspondiente a nivel estatal publicada en 2016.



Se conceptualizó Gobierno Abierto como aquel que transparenta información útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación permitan efectivamente involucrarse en las decisiones de sus gobiernos.



Las preguntas de Transparencia fueron: ¿El gobierno hace pública la información relativa a sus decisiones y acciones? ¿En qué medida lo hace? ¿De qué calidad es dicha información? ¿Qué tan factible es que un ciudadano obtenga información oportuna y relevante para tomar decisiones?



La Participación Ciudadana incluyó las preguntas: ¿Mediante qué formas pueden los ciudadanos incidir en la toma de decisiones públicas? ¿Qué posibilidad tienen los ciudadanos para activar un mecanismo que les permita incidir en las decisiones públicas?



A cada una de las preguntas anteriores se les otorgó una calificación y el resultado se conoce ahora como el Índice de Gobierno Abierto (IGA), que tiene una escala de cero a uno, donde uno es el pleno cumplimiento de las obligaciones de transparencia y participación.



Guanajuato ocupó el segundo lugar nacional con un IGA en promedio de 0.48, la Ciudad de México fue el primero con IGA de 0.51 y Querétaro fue el último lugar con un IGA de 0.27.



Sin embargo, el IGA promedio estatal es engañoso, pues no muestra que algunos sujetos obligados no están cumpliendo lo establecido en las Leyes. El Reporte 2017 muestra la base de datos abierta y los resultados por cada sujeto, revelando aquellos sujetos obligados que deben acelerar el paso para cumplir.



En Guanajuato, por ejemplo, el IGA por sujeto obligado fue el siguiente: Poder Legislativo 0.68; Poder Judicial 0.62; Universidad de Guanajuato 0.56; Ejecutivo Estatal 0.55; Fideicomisos estatales 0.48; Órganos autónomos 0.46; Municipios 0.42; Partidos Políticos 0.21 y por último los Sindicatos 0.20.



Con estos resultados, queda evidenciada la resistencia que aún tienen, por ejemplo, los partidos políticos y los sindicatos para ser transparentes con los recursos y que no permiten la participación ciudadana. Los organismos autónomos responsables de que la Ley se cumpla deben actuar para obligarlos a cumplir en los plazos establecidos o actuar en consecuencia.



Estimados lectores, con este ejercicio de métrica de Gobierno Abierto, se aprecia que en nuestro país ya hay avances importantes, principalmente en materia de Transparencia, con rezagos aún grandes en materia de Participación ciudadana. Nuestro estado es de los más avanzados, pero aún hay instituciones que se niegan con los hechos a ser transparentes como los sindicatos y los partidos políticos.

