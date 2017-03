'Desaparecen' computadoras de oficinas de Desarollo Rural

REDACCIÓN Publicada el

Dos computadoras laptop fueron robadas de las oficinas de Desarrollo Rural, dentro de la Presidencia Municipal.



Se presume que el robo pudo ocurrir en la madrugada, aunque las chapas de la puerta y la ventana no estaban dañadas.



De manera extraoficial se informó que sólo cuatro personas tienen llave, pero esto no fue confirmado por alguna autoridad.



Policías municipales reforzaron ayer la seguridad en el traspatio de la Presidencia, luego de que se reportara el robo.



“Está muy raro ese robo, nadie tiene acceso ahí más que ellos, si está cerrado deben usar la llave y son pocos los que tienen copia. Además la chapa ni forzada está, ni nada roto”, expresó un oficial de la Policía.



Después de que los funcionarios terminan su labor nadie puede entrar a las oficinas, de donde desaparecieron de la oficina de Desarrollo Rural.



Cuando los empleados entraron no vieron desorden o algún otro indicio de que hubiera entrado alguna persona ajena.



La Presidencia Municipal informó que la Secretaría de Seguridad Pública interrogó a los policías asignados a la vigilancia del traspatio y alrededores durante la tarde-noche del jueves y hasta la mañana de ayer.



“Esto con el fin de recabar información que pueda enriquecer la denuncia ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de investigar y determinar los motivos de la desaparición de las computadoras, así como deslindar o, en su caso, señalar a posibles responsables”, cita un comunicado del Municipio.



Se aseguró que el robo fue denunciado ante el Ministerio Público y cada evidencia fue entregada para