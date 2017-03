Registran 3 mil 705 casos de influenza desde octubre

EL UNIVERSAL | Astrid Rivera / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

De octubre a la fecha se han registrado 3 mil 705 casos de influenza y 285 defunciones por este padecimiento, comparadas con 8 mil 548 casos y 617 en la temporada pasada, informó la Secretaría de Salud.



En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, destacó que durante la actual temporada 2016-2017 —hasta el 16 de marzo— se ha registrado un total de 3 mil 705 casos confirmados, de los que 55.5% corresponden a la cepa A(H1N1); de las 285 defunciones, 74.7% corresponden a ese subtipo.



La semana pasada la dependencia federal informó que al 10 de marzo se habían contabilizado 3 mil 114 casos y 229 decesos por influenza, por lo que en la última semana se presentaron 591 casos y 388 decesos.



Dijo que hasta el momento no se han identificado mutaciones en los virus de Influenza que circulan en México; además, destacó, se ha vacunado a casi 29 millones de personas, con un avance cercano a 90% de la meta: 32 millones de personas.



Recordó que la vacuna es inactivada; es decir, contienen virus fraccionados o subunidades purificadas del virus, por lo que no causa la enfermedad.



Indicó que desde el inicio de la temporada la secretaría ha distribuido 20 mil 791 tratamientos de oseltamivir a diferentes instancias como los Servicios Estatales de Salud, Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad. Asimismo, se mantiene en Cenaprece una reserva estratégica de 61 mil 410 tratamientos de este antiviral.



El subsecretario enfatizó que se mantendrá la vigilancia epidemiológica en lo que resta de esta temporada invernal, la cual está por concluir. Previó que los casos continúen con la misma tendencia un par semanas, “pero después se observará un franco descenso” porque al virus de la influenza “no le gusta el calor, por lo que en cuanto sube la temperatura descienden los contagios”.



Para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias aconsejó mantener la higiene personal, lavarse bien las manos, no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, desinfección de superficies y objetos de uso común.