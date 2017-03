Del Solar luce impresionante cambio de 'look'

EL UNIVERSAL Publicada el

Impresionantes imágenes de Fernando del Solar circulan en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, el argentino sorprendió a sus seguidores con un extraño cambio de "look".



En las fotografías se aprecia al conductor con una excelente caracterización, en la cual de un momento a otro paso de ser el atractivo Fer del Solar para convertirse en "Memo Palacios", un hombre regordete y de pelo rubio y largo.



El cambio se debe a la participación del actor en la serie "Mula de tres", producida por Televisa.



Las reacciones no se hicieron esperar, ya que la imagen cuenta con más de 2 mil "me gusta" y está repleta de comentarios como: "Tú eres hermoso de todas formas", "jajajaja irreconocible", "suerte y éxito", "guapo, con esos ojos que te preocupa, ya te queremos ver…!!!!!".



Del Solar tiene más de 229 mil seguidores en Instagram.

Después de esta caracterización... creo que han acabado con mi carrera e imagen de #SexSymbol muy pronto en #MulaDe3 Una publicación compartida de Fernando del Solar (@ferdelsolaroficial) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 4:37 PDT