Posible alianza PRD y PAN

A un año de las elecciones, ya hay señales de una alianza entre PRD y PAN con el propósito de impulsar al diputado Alejandro Navarro Saldaña para la alcaldía de la Capital.



Para conseguirlo, el Presidente del Congreso del Estado está reuniendo a un grupo de políticos de varios colores PRD, PAN y Partido Verde Ecologista de México y del propio PRI, aunque usted no lo crea.



La conversación se centra en que la oposición no quiere que Édgar Castro Cerrillo permanezca en la silla. El tema recurrente es hacer alianza para volver a gobernar Guanajuato y una alternativa la alianza entre PRD y PAN, así como algunos renegados del PRI y del Verde.



Supuestamente las reuniones iniciaron hace año y medio con Efrén López Rodríguez, actual titular de Servicios Públicos.



Dicen que a estas comidas han acudido funcionarios como Juan Sebastián Ávila Victoria, presidente del Consejo del Simapag durante los últimos cuatro años.



En fin, a la última reunión también acudió el titular de Turismo Municipal, Salvador Jaime Arroyo, quien llegó al servicio público cobijado por el PRI.



El anfitrión de la comida fue Alejando Navarro quien aseguró en su cuenta de Facebook que lo “mejor está por venir”, algo que parece más a un arranque de campaña. Órales.



Por parte de los azules, pueden presumir la presencia en estas reuniones de José Ricardo Narváez Martínez, secretario particular de Miguel Márquez, quien aspira a una diputación federal. Aunque en una de esas le ofrecen la candidatura municipal si todos quienes aspiran a ser candidatos municipales no ceden a favor de Alejandro Navarro.



Sealtiel Avalos Santoyo, mandamás del PRD en la Capital, acudió con su fiel escudero Julio Ortiz Vázquez, quien dicen hace lo imposible por cobrar el adeudo millonario que tienen locatarios de todos los mercados con el municipio.



En estas reuniones se habla del regreso como regidor de Sealtiel Avalos, quien hace falta para impulsar varias reformas.



Hasta antes del arranque de campaña de Alejandro Navarro a estas reuniones acudieron por parte del Gobierno del Estado algunos funcionarios como Enrique Aviles, coordinador general de Comunicación así como Héctor Corona, directivo de la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior.



A las reuniones también asistieron empresarios como Alejandro Marchocchio, propietario del equipo Abejas ahora de León, Rafael Villagómez y Ricardo Herbert, y más.



PD: Quien más llamó la atención es Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, presidente del IEEG, quien comparte el pan y la sal con Alejandro Navarro.



Pemex en la orilla



Petróleos Mexicanos es un misterio en Guanajuato.



La última tragedia ocurrida en la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca dejó cinco muertes. Hubo visita, fotos, y lamentos por lo ocurrido, pero no compromisos para evitar que vuelva a ocurrir.



El miércoles se registró una explosión en la terminal de almacenamiento y distribución en las instalaciones de Pemex. Las causas todavía no se informan oficialmente, de los responsables, menos.



Lo que brinca a la vista es lo obsoleto de la refinería y la promesa incumplida de una reconfiguración.



Dos días después del accidente, el gobernador Miguel Márquez y el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, recorrieron las instalaciones y visitaron a las familias de los lesionados.



El mero mero de Pemex ni una palabra dijo sobre las condiciones actuales de la refinería y las otras del País que por años han sido olvidadas. Tampoco se sabe del avance que tiene la reconfiguración para la que se ha presumido una millonada de inversión.



Y de las múltiples denuncias por las descargas de Pemex al río Lerma lo mismo: silencio total.



Desde noviembre del año pasado Márquez denunció inversiones maquilladas en la planta.



“Te emocionan y al final del día no se ven reflejados; no se trata de hablar de malos manejos o desvíos, pero el año pasado se anunciaron más de cinco mil millones, estábamos muy contentos…ahora aparecen seis mil (para 2017). Y si el día de mañana van a ser objeto de un recorte, pues…”.



Y remató duro y directo: “Son 23 mil 500 millones que ya se deberían de haber invertido en la refinería. Y la pregunta es si realmente se han invertido”. De ese puyazo tampoco hubo respuestas.



Aunque por primera vez en la reunión de evaluación del Plan Salamanca -el 2 de febrero pasado- asistió el Director de Pemex, quien resaltó que las medidas correctivas en la refinería han logrado reducir a la mitad el promedio diario de emisiones de contaminantes. Además, en noviembre de 2016 iniciaron los trabajos con la planta de Cogeneración de la Comisión Federal de Electricidad para sacar de operación, de manera paulatina, tres calderas de alta presión y dos de media presión. Y que en aproximadamente un mes, o sea ya, la planta generaría energía y ayudará a eliminar las emisiones.



Se dijo entonces que el titular de Semarnat federal, Rafael Pacchiano, vendría pronto para informar en lo general de los avances y retos del Plan Salamanca 2016-2018, todavía está pendiente la visita.



El viernes también estuvieron en la planta de Pemex Salamanca el senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps; Sergio Madrigal, director del Hospital de Pemex y el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz.



Luego del recorrido las autoridades informaron lo que ya sabíamos: que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la PGR y la Secretaría Federal del Trabajo, realizan investigación para conocer las causas de la explosión.



La prueba del desinterés con que se atiende el problema de Pemex en Salamanca, la dejó clara el impresentable Romero Deschamps cuando dijo que “todos los que nacemos morimos”. Como si los accidentes de trabajo en una refinería, sin conocer aún las causas, debieran ser parte del paisaje.



El alcalde de Salamanca se reunió con el titular de la ASEA, Carlos de Regules, y le prometieron que un tercero realizará una investigación a fondo de lo sucedido y que el próximo martes estarán en RIAMA para una verificación y atender las prioridades de seguridad (que es para lo que están).



Ayer en Campeche el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la alta plana de Pemex, celebraron el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera. De la tragedia salmantina ya nadie se acordó.