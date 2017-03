Pierden casa por incendio

REDACCIÓN Publicada el

En la zona de las ex vías, a la altura de Ladera de Aldana, el fuego consumió en su totalidad una vivienda de madera, lámina y cartón, dejando a una familia sin hogar ni pertenencias.



Al parecer, el incendio fue provocado por una persona que prendió fuego al pastizal del cerro, el cual se propagó.



Según primeros reportes, alrededor del mediodía de ayer, al número de emergencia de la Policía Municipal, vecinos reportaron un incendio de pastizal que ya alcanzaba las viviendas, por lo que acudieron Bomberos Voluntarios AC.



En cuestión de minutos, las llamas abarcaron gran parte del cerro y mietnras llegaban los tragahumo, alcanzaron la casa, que estaba sola, pues sus ocupantes se encontraban trabajando.



La estructura era de madera con techo de lámina y cartón, por lo que rápidamente fue consumida en su totalidad, al igual que cuanto había dentro.



Durante el incendio, vecinos tenían temor porque había un cilindro de 30 litros gas, lleno, y estaba quemándose.



Al llegar los Bomberos, de inmediato aseguraron el tanque, evitando de esta manera un accidente mayor.



Al controlar el fuego y sofocarlo por completo, los propietarios no pudieron recuperar nada; al igual que su casa, todas sus pertenecías quedaron reducidas a ceniza.



Uno de los afectados mencionó que se encontraba trabajando cuando le llamaron diciéndole que salía humo negro de su casa.



“Nos fuimos todos por la mañana. Yo estaba en la chamba cuando me dijeron que se estaba quemando mi casa y vine de volada. Ya cuando llegué, pues sólo vi cómo se quemaba, y toda mi ropa, zapatos, tele y demás, que poco a poco fuimos comprando. Ahora no tengo casa y no tengo cosas. Pues, me dijeron que un canijo la prendió, y otros dicen prendió el pasto”, expresó el dueño.



Luego de que los bomberos sofocaron el fuego, atendieron otro incendio en la misma zona, pero en la parte alta del cerro, donde ardía un pastizal y también amenazaba viviendas.