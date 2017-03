'Se ponen la falda' con María José

KARINA BARRÓN MACÍAS Publicada el

La cantante María José, intérprete de “Las que se ponen bien la falda” se presentó en el segundo día de palenque de La Nueva Feria de las Fresas 2017, con aplausos y piropos por parte de sus seguidores fue recibida hasta el escenario de este recinto.

Luciendo casual y sexy así fue como la cantante apareció cantando el cover de “Duri. Duri”, para continuar con uno de sus temas más recientes como “Habla ahora” tema que se ha colocado en las primeras listas de la radio y televisión.

Sus éxitos como: “Adelante Corazón”, “Prefiero ser su amante”, “Se nos va la vida”, “Sola una vez”, “Si tu te vas amor”, “Será el amor” y “No soy una señora”, entre otros.

Durante su presentación la cantante cambio de vesturario en tres ocasiones y junto a sus bailarines ofrecer una excelente velada llena de ambiente, diversión y romanticismo con cada uno de sus temas.

“ Me equivoqué”, “ Lo que te mereces” y “Las que se ponen bien la falda” fueron los temas que “La Josa”- como todos la llaman de cariño- cantó para todo el público, temas de su más reciente material discográfico.

Y llegó el momento de interpretar varios de los temas que ha grabado a dueto con varios cantantes tales como: “Te bese”, “ El amor lastima asi”, “ Eres”, Así o más”, temas que fueron coreados por los fans de María José.

Una noche llena de ambiente vivieron todos los seguidores de esta talentosa cantante que desde un inicio de su carrera como solista logró ganarse el cariño del público.

LA ENTREVISTA;

¿Cómo te sientes de regresar a Irapuato?

Muy contenta, luego de hace tres años que ya había estado en este palenque, obvio después de ser mamá y hacer gira de OV7 con Kabah y bueno regresar y hecharme unas fresitas, tengo gente muy querida en Irapuato y fans muy entrañables y pues hoy vamos a “Darles lo que se merecen”.

¿Cómo te ha ido con tu gira?

Bien, estamos arrancando desde León, en el cierre del palenque y tenido una respuesta muy favorable por parte del público y estamos trabajando en una idea que creemos que le va gustar a la gente, pero siempre sumando cosas nuevas, así como está que les daremos una sorpresita a todos durante mi show.

¿Qué tanto ha innovado María José en sus show?

Son arreglos musicales de todo el show, canciones de este nuevo disco y lo que si no me ha gustado quitar son los éxitos que la gente ha hecho suyos, y a mí me gusta darle a la gente lo que están esperando, canciones que les gustan a ellos y que tal vez no fueron sencillos, así como temas de los duetos que he grabado con otros cantantes y que se han sumado muchos más, tales como “Pena Negra” con la Sonora Santanera, así como el dúo que hice de Juan Gabriel y que pensaba meter cuando estrenábamos esta gira y bueno que con su fallecimiento la incluimos y con este tema recordarlo con mucho cariño.

¿María José, “Las que se ponen bien la falda”?

Pues todas nos ponemos muy bien la falda, soy una mujer agerrida y de esta canción de alguna manera ha sido muy curioso, porque al principio causo un poco de polémica , porque tal vez algunos hombres no les gustó mucho que las mujeres se pusieran bien la falda porque somos nosotras las que mandamos, que aunque en realidad somos las que estamos al mando de todo, que aunque nos gusta que los hombres nos apapachen y que nos amen, somos un complemento perfecto, que aunque era un reggeton a dueto con Ivy Queen, el video no tiene ni un año al aire y tiene más de 22 millones de visitas , ha tomado fuerza la canción. Y creo que las mujeres ha tomado este empoderamiento y creo que hemos avanzado.