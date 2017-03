Entrenador de Yerécuaro fomenta el futbol

AGUSTÍN CERVANTES Publicada el

Con trayectoria de más de 16 años en el ambiente del futbol amateur de nuestra región, César Octavio Rodríguez Nuñez, sigue al pie del cañón en esta misión que no es nada fácil pero que al final de la cima deja gratas satisfacciones.



El entrenador de la escuadra de Tercera División del Deportivo Yurécuaro que este 2017 incursionó en la Interligas Bajío, revela cuáles han sido sus logros en ese periodo como impulsor del deporte, concretamente del futbol.



“Más que nada, nos gusta hacer nuestro trabajo en las canchas porque es el deporte que nos apasiona, no nada más a mí, sino a la mayoría de los que estamos involucrados en el balompié desde hace años”, comentó César Octavio.



Este personaje ha tenido roce incluso con jugadores a nivel profesional a quienes alguna vez también tuvo como alumnos en los equipos donde ha militado, no sólo en Yurécuaro, sino en otras ciudades como La Piedad.



“Ahora tenemos aquí en Yurécuaro alrededor de 6 años trabajando con escuelas de futbol infantil y juvenil. Lo hago porque me gusta y sobre todo, dar un ejemplo a seguir a muchos niños y jóvenes para enfrentar los problemas que se viven en el país”, dijo.



Insistió en que esta nueva era en la que está al frente de uno de los representativos del Deportivo Yurécuaro, su sueño como entrenador será el ver a uno de los jóvenes debutar a nivel profesional, como lo han hecho otros.



En esta nueva etapa, César Octavio reconoció que siempre es indispensable en la vida de un futbolista el apoyo de la afición de su tierra y en este caso pidió a la gente de su pueblo a que acudan al estadio y ver a este nuevo equipo.



Al lado de Héctor Pérez el profesor César Octavio ha creado una vez más ese interés porque su tierra tenga ídolos en Primera División como ocurrió hace varios años y ahora como ha pasado con gente como Leo López y Salvador Tafolla de los más recientes.