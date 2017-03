El pago predial aumenta un 5% más que el año pasado

ANDREA VERDÍN Publicada el

Un total de 23 millones de pesos se han recaudado de enero a la primera quincena de marzo, en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria de La Piedad, por el concepto de impuesto Predial, informó el director de esta dependencia municipal, Raúl Magdaleno Jiménez.



El funcionario destacó que de los 58 mil 710 registros en predios que existen actualmente en este municipio, se han pagado 39 mil 672 cuentas, lo que representa 5% más, de lo que se recaudó el año pasado en estas fechas.



No obstante 19 mil 038 no han cubierto el pago, por lo que el Director de la Propiedad Inmobiliaria hizo un llamado a cumplir con esta obligación.



Magdaleno Jiménez destacó que lo que resta del mes de marzo no se harán multas ni recargos en el impuesto Predial.



Los usuarios que no han realizado su contribución, como lo estipula la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán en su artículo 27, pueden acudir a las oficinas de la Propiedad Inmobiliaria, que se encuentran a un lado de la central de autobuses



También hay cajas recaudadoras en el mercado Francisco J. Múgica mejor conocido como “El mercadito”, o en la Presidencia Municipal, el horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde y sábado y domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en la Plaza Galerías de Río.