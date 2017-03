Arde recicladora en Valle de León (VIDEO)

DANIELA TOVAR Publicada el

Una inmensa nube de humo negro cubrió las calles y hasta interiores de casas de la colonia Valle de León.



Un incendio de pastizal alcanzó una empresa de transportes y una recicladora, donde hubo estruendos a causa del diesel contenido en camiones ahí guardados.



“Parecía de película, yo estaba viendo el partido y de repente por la ventana se vio una nube negra, más bien ya no se vio nada en la calle. Era sorprendente”, contó un hombre a sus familiares y vecinos mientras veían cómo los bomberos apagaban el incendio.

El fuego inició a las 8:30 de la noche de ayer en un pastizal del bulevar Hermenegildo Bustos, cerca de la esquina con la calle Tabachín.



Vecinos lo reportaron al Sistema Único de Emergencias.



“Los bomberos tardaron mucho en llegar, cuando llegaron ya se había extendido a la recicladora y a la empresa de transportes”, contó una mujer.



Cuando los elementos llegaron consideraron necesario el apoyo con pipas particulares para poder apagar el fuego.



Cuando éste llegó a los tráileres en la empresa “Goce”, el piso se cimbró por pequeñas explosiones de combustible.



Agentes de Tránsito y Policía Municipal participaron en el auxilio, cerraron la vialidad y pidieron salir a los habitantes de 40 casas cercanas al lugar que se quemaba.



“Nos dijeron que había riesgo y que podría no controlarse el incendio en poco tiempo”, contó una joven.



Salieron de sus casas con sus mascotas, celulares y una chamarra; no tuvieron tiempo de tomar nada más.



“Lo que tenías en la mano y ¡vámonos!, pues yo ya estaba en pijama, ni modo”, decía una señora.



El bulevar Hermenegildo Bustos fue cerrado desde la calle Jacaranda del Valle hasta la Tabachín.



Elementos de Protección Civil, Tránsito, Policía y hasta de la Policía Ministerial permanecieron resguardando a los vecinos mientras los bomberos combatían el fuego.



Alrededor de las 10:40 de la noche Protección Civil informó que estaba controlado, para ello se usaron pipas de Bomberos y dos privadas; sin embargo el fuego había acabado con algunos de los ocho tráileres.



“El diesel que tienen los camiones es lo que hizo que comenzara a tronar, se sentía cómo temblaba la tierra”, decía un hombre.



Paramédicos de la Cruz Roja, Bomberos y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) permanecieron en la zona para auxiliar en caso de una emergencia.



Aunque se dijo que hubo dos lesionados, de manera oficial autoridades no lo confirmaron.



Tampoco se dijo qué fue lo que provocó el incendio en el pastizal.



“A estas horas, ¿qué podría provocar el incendio en pasto?, pasto seco, eso fue provocado por terceras personas”, asumió un vecino molesto por haber tenido que dejar su casa.



A las 11:30 de la noche algunos regresaron a sus hogares, no todos pues el riesgo aún era latente.



Hasta el cierre de esta edición se desconocía el monto total de pérdidas en vehículos, sólo se dijo que fueron cerca de 10 hectáreas las que se consumieron de la zona del pastizal.