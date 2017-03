Roban camión cargado con 30 millones de pesos en cobre

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Falsos policías ministeriales robaron un tráiler cargado con 30 toneladas de cobre con valor superior a tres millones de pesos.



Al conductor y a su acompañante los amordarzaron, los ataron y los dejaron abandonados en un cerro cerca de Lagos de Moreno.



Representantes del Instituto Nacional de Recicladores (Inare) acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para presentar la denuncia, pero se les dio un citatorio para presentarse el martes “porque estaban de vacaciones domingo y lunes”.



El vehículo asaltado llevaba un localizador satelital GPS que detectó que se encontraba en un paraje de la carretera León-Cuerámaro, pasando la comunidad San Cristóbal.



Se avisó a la Policía Federal Preventiva (PFP) en razón de que el asalto ocurrió en la carretera federal Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos, pero tampoco acudieron elementos federales al lugar donde se encontró el tractocamión, en el estado de Guanajuato.



Los delincuentes dejaron el tractocamión. El remolque con la carga desapareció y hasta ahora no se ha localizado.



De acuerdo a lo informado por dirigentes del Inare, cuando acudieron a presentar la denuncia se les entregó una hoja de control de investigaciones con el folio 60109, con fecha del 17 de marzo del 2017 a las 11:53 de la noche.



Se asienta que el caso fue asignado a la agencia investigadora 20-UTCO7 de León, al módulo numero 5, para que lo atienda María Guadalupe Castro Gómez.



Los afectados revelaron a los dirigentes del Inare que salieron de León el viernes alrededor de las 5 de la tarde con rumbo a Guadalajara, en el tráiler con más de 30 toneladas de cobre.



Al pasar Lagos de Moreno, delante de la autopista que lleva a Aguascalientes, el operador y su ayudante fueron interceptados por una camioneta que llevaba torreta, y sus ocupantes los hicieron detener la marcha.



“Nos dijeron que eran ministeriales y que iban a checar la carga”, pero enseguida apareció otra camioneta con gente armada; se llevaron la carga por un camino de terracería, a unos 300 metros de la carretera federal.



“En el cerro nos amarraron, nos amordazaron y tres de ellos apuntándonos con armas se quedaron, mientras que los cómplices se llevaron el tráiler. Regresaron tres horas después, ya de noche y nos dejaron en el cerro. Temimos morir”, reveló una de las víctimas.



Salieron a pie a la carretera federal San Juan de los Lagos-Lagos de Moreno y pidieron ayuda a un tráilero que se detuvo a echar agua. Llegaron a León poco antes de las 11 de la noche, dieron aviso a sus jefes y a representantes del Inare.



El localizador señalaba que el tráiler estaba en Romita, se informó a la Policía Federal Preventiva y a la Ministerial, pero nadie llegó.



Integrantes de la Inare acudieron en busca del tráiler, “con el temor de que fuéramos agredidos por los delincuentes”.



Tras dos horas de búsqueda, sin contar con el apoyo de autoridades policiacas, lo localizaron unos 300 metros adentro de la carretera León-Cuerámaro.



Luego de que no se les atendiera en la Procuraduría de Justicia regresaron a León.



“Fue cuando decidimos traernos la unidad a León. No podíamos dejarlo abandonado en el cerro para que fueran por el y se lo llevaran”, señaló uno de los dirigentes del Inare.



Dirigentes nacionales de este organismo presentaran una denuncia ante el Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, ante la falta de colaboración de agentes.