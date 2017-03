Abrirán clínica para atención del Síndrome de Down

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

La Ciudad de México contará con una Clínica para la atención de Síndrome de Down, ubicada al interior del Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón.



El secretario de Salud, Armando Ahued, informó que para este centro se destinaron 4 millones de pesos y estará en operación a más tardar en cinco meses. Destacó que será la primera clínica que cuente con un modelo de atención integral en América Latina.



Precisó que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada mil nacidos vivos uno presenta Síndrome de Down. El año pasado en la Ciudad de México se registraron 74 nuevos casos.



Para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno de la Ciudad de México organizó una serie de actividades recreativas en el Zócalo de la Ciudad de México, en las que participaron más de 30 organizaciones civiles y dependencias locales.