Exige AMLO a Peña Nieto aclarar desaparición de estudiantes

AGENCIA REFORMA Publicada el

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le exigió al Presidente Enrique Peña Nieto aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A juzgar del tabasqueño, esclarecer los hechos de Iguala contribuirá a fortalecer a instituciones como el Ejército.

“No perjudica a las instituciones, al contrario las fortalece, si se dice toda la verdad”, señaló entrevistado en Querétaro.

En los últimos días, Enrique Ochoa, presidente del PRI, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, han criticado a López Obrador por responsabilizar a las Fuerzas Armadas de la desaparición de los jóvenes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Ambos priístas han acusado que, sin pruebas, el tabasqueño le ha faltado el respeto al Ejército como institución.

Al respecto, el dos veces candidato presidencial señaló que el problema no son las instituciones, sino los que supuestamente están ocultando la verdad sobre los referidos hechos.

Agregó que, por el contrario, él apoya a los soldados, pues son parte del pueblo mexicano.

"En las elecciones del 2006 y 2012, los soldados votaron por un cambio y seguirán votando por un cambio verdadero", dijo, "son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros".

La semana pasada, durante su gira en Nueva York, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue increpado por Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, quien le reprochó sus supuestos vínculos con el ex Edil de Iguala, José Luis Abarca, y con el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

López Obrador, en respuesta, además de tildar al inconforme de provocador, le dijo que es a Peña Nieto a quién le debe pedir explicaciones sobre el paradero de su hijo.