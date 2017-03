Ochoa Reza duda de AMLO para dirigir Fuerzas Armadas

EL UNIVERSAL | SALTILLO, Coah. Publicada el

“Andrés Manuel López Obrador no merece, de ninguna manera, aspirar a ser Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país (cargo del Presidente de la República en turno), a las cuales constantemente agrede y miente y a las que les debe una disculpa pública”, afirmó el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza.



Al requerírsele su opinión sobre lo dicho por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien por tercera vez pretende ser presidente de México, en contra del Ejército al que señala de ser presunto responsable en el caso Ayotzinapa, Ochoa Reza defendió a los miles de hombres y mujeres que dedican su vida a servir a la Patria.



“López obrador recurrentemente ofende a las Fuerzas Armadas, miente al pueblo de México y ofende a las mujeres y los hombres que han servido con lealtad en la Marina, en el Ejército y la Fuerza Aérea”, subrayó en entrevista posterior a la toma de protesta de Miguel Ángel Riquelme como candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila.



Sostuvo que AMLO les debe una disculpa pública a las Fuerzas Armadas porque son instituciones que tienen el más alto nivel de credibilidad y confianza en nuestro país, que no merecen –ciertamente—de Andrés Manuel López Obrador las acusaciones mentirosas que recurrentemente hace contra la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.



Respecto a la elección local del 04 de junio próximo, afirmó que el PRI arranca a la cabeza en la elección para gobernador y continuarán trabajando, “redoblando el paso”, con una campaña “de puertas abiertas”.



Será una campaña transparente, austera, propositiva, con las mejores propuestas a la ciudadanía para ganar las tres elecciones de gobernador, alcaldes y diputados.



Reiteró que el PRI triunfará en los comicios para gobernador en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, con el voto mayoritario de las mujeres, y los hombres.



Ocho Reza advirtió también que ante la campaña sucia del Partido Acción Nacional (PAN), el PRI responderá con más propuestas, con una campaña transparente, para convencer a la ciudadanía que es la mejor opción política para seguir gobernando Coahuila.



En cuanto al resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejaría sin candidatos a los partidos aliados porque la coalición debe ser total y no parcial, declaró.



“Vamos a trabajar de manera armónica y conjunta para cumplir todas las resoluciones de la autoridad electoral”.



“El PRI y sus partidos aliados siempre seremos respetuosos, puntualmente, de las resoluciones de la autoridad electoral”, remarcó.