Sigue en espera de seguro tras un año del fallecimiento de su esposo

“Llevo casi un año tocando puertas, pidiendo el seguro de vida por la muerte de mi esposo”, quien fue acribillado a bordo de una patrulla municipal el 24 de abril de 2016, señaló Adriana Aguilar Salazar, viuda de Victoriano Osornio Paulín, quien al morir fue despedido con honores en la comandancia municipal, tras 23 años de servicio.



Victoriano quedó muerto al recibir impactos de bala en el rostro dentro de su patrulla con número 3096, en la avenida Alfredo del Mazo, en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, la noche del 24 de abril del año pasado, relató su viuda Adriana Aguilar Salazar, quien también es policía municipal.



El policía municipal dejó dos hijos menores de edad huérfanos una niña de 12 y un niño de once años, “cuando Victoriano falleció me dijeron que recibiríamos todo el apoyo, que mis hijos no quedarían desamparados, e incluso la esposa del presidente municipal Liliana Carbajal de Olvera, afirmó que el menor que necesita terapias de lenguaje, recibiría una beca, lo cual no ocurrió”, lamentó Adriana Aguilar.



El 25 de abril en un homenaje póstumo que recibió Victoriano en la comandancia, en el patio de la dirección general de Seguridad Ciudadana y Tránsito, sus comandantes reconocieron el trabajo del policía a lo largo de 23 años de “servir con lealtad, con justicia y honor, cualidades difíciles de encontrar, en un servidor público honesto y valiente”, como el oficial caído en cumplimiento de su deber.



Además en el mismo homenaje al oficial caído, directivos de la policía municipal aseguraron que esta muerte no quedaría impune “estamos muy coordinados con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, esto no se va a quedar así, vamos a encontrar al responsable de este homicidio”. No obstante a la fecha no se conoce de la detención del o los responsables de este homicidio.



“Me las veo dura, porque los 3 mil 300 pesos que cobro de mí salario, porque también soy policía, no me alcanzan para mantener a mis hijos , que no tienen ni zapatos para ir a la escuela”, afirmó Adriana.



“En el ISSEMyM – Instituto de Seguridad Social del Estado de México- cuando falleció mi esposo les negaron atención médica a mis hijos, ahí también me traen como limosnera para recibir pensión como viuda”, lamentó Adriana.



“Hay muchos compañeros caídos, lamentablemente no soy la única viuda y tal vez no sea la única que esté viviendo esta encrucijada, llevo casi un año tocando puertas, pidiendo hablar con el señor presidente municipal Edgar Olvera Higuera y las secretarias, me informan que está ocupado o no está y tampoco me dan una cita con él”, afirmó la mujer al salir de la presidencia municipal de Naucalpan.



Tampoco el comisario, ni el tesorero, ni atención ciudadana, responden ante la petición del pago del seguro de vida, “no estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo algo que le corresponde a mis hijos y a mí como viuda”, lamentó la mujer policía.



“Mi hija llora mucho, cuando me voy a trabajar, me dice: ’no quiero que te pase lo mismo que a mi papá’, yo la verdad al principio pensé en darme de baja, pero entonces de qué viviríamos, afirmó Adriana quien sale a trabajar con el equipo que le compró su esposo “todo , todo el uniforme que yo porto él me lo compró, mi pantalón, mis botas , incluso la cubierta del chaleco antibalas que ya está deshilachado y caduco”, reflexionó mientras trataba de contener sus lágrimas .