En San Francisco la inseguridad va en aumento y exigen una solución

KAREN FRAUSTO Publicada el

Empresarios de San Francisco del Rincón dieron su respaldo al alcalde Ysmael López García ante la situación de inseguridad que se vive en la ciudad y pidieron una respuesta de todos los niveles de gobierno.



La Asociación de Empresarios del Rincón también hizo un llamado a que sociedad y gobierno se unan para trabajar juntos, de esta manera recuperar la tranquilidad en el municipio que ha sido azotado por la violencia.



Además de que consideraron adecuada la actitud del Primer Edil en su posición y reclamos de apoyo que ha solicitado a los distintos niveles de gobierno.



“Queremos que Ysamel y la gente vean que estamos con él, no lo podemos dejar solo y sin respaldo, somos muchos empresarios, aquí no se trata de echar grilla ni se trata de colores, se trata del bien común para todos que es la seguridad, necesitamos estar unidos”, dijo Ítalo Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios.



Señaló también que la Asociación hace un llamado a todos los poderes de Gobierno a actuar ante la situación de violencia y castigar como se debe a los delincuentes, pues el poder municipal no puede hacer el trabajo solo, se necesita el trabajo en equipo y la atención a las responsabilidades que cada instancia tiene.



“Es un problema de todos, no del presidente nada más, no queremos tirarle a las autoridades ni a nadie, hacemos nada más un llamado porque si le va mal al presidente pues no va mal a todos.



“Algunas autoridades echan la culpa porque no hay director de seguridad, independientemente de si hay o no director, creo que los problemas existen, todos los municipios tienen directores de seguridad y, sin embargo, está el problema, hay mucha inseguridad”, aseguró.



Señaló también que aunque se diga que el problema es interno entre los grupos delictivos, no dejan de ser asesinatos que acaban con la tranquilidad y seguridad de las personas, y que son crímenes que merecen castigo.



Los empresarios afirmaron que creen que no hay el suficiente apoyo en materia de seguridad como lo reflejan los resultados, “hay autoridades que al parecer es la primera vez que escuchan esta problemática de inseguridad, los invitamos a que vengan a nuestro municipio y se enteren de la realidad”.